Dalla strada dei presepi al Natale in città fino ai mercatini: top 5 eventi del ponte dell'Immacolata

Il Villaggio di Natale 2018

Venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 dicembre arriva "Il Villaggio di Natale 2018", il mercatino natalizio che quest'anno darà una marcia in più a corso Fogazzaro. Le bancarelle saranno aperte dalle 10 alle 22 per tre fine settimana che precedono il Natale quindi anche venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 dicembre e poi da venerdì 21 a lunedì 24 dicembre.

Mercato dell'Antiquariato, Collezionismo & Vintage

Domenica 9 dicembre dalle 8 alle 17, come ogni seconda domenica del mese, torna nelle piazze e vie del centro di Vicenza “Non ho l'età – Mercato dell’Antiquariato Collezionismo & Vintage” in collaborazione con l’assessorato alle attività produttive del Comune di Vicenza.

Strada dei Presepi di Maddalene

Decima edizione - Itinerario in 19 tappe, sparse lungo le vie del quartiere di Maddalene, facilmente raggiungibili partendo dal piazzale della chiesa parrocchiale con il presepe n. 1. Una nuova e colorata segnaletica accompagnerà il visitatore lungo il percorso tutto pianeggiante.

Unico - il Mercato del Fatto a Mano

Sarà un market in cui le creazioni dei makers, che sono gli espositori stessi, daranno spunti per un Natale ecofriendly, fatto con amore e Unico.

Bijoux, arredi, borse, accessori per lui e per lei, vestitini per bimbi e berrettini da abbinare, illustrazioni e decorazioni...

Francesca Michielin a Bassano del Grappa

Il grande ritorno nella sua città natale per la prima volta dopo X-Factor e dopo esser stata in tour in tutta Italia, porterà nella sua Bassano un set elettronico completamente suonato, completamente dance. Let’s go!