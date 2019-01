Dalla Giornata della Memoria al Carnevale Chiampese, passando per Fedez e i Blonde Brothers: top 5 eventi weekend

Ultimo fine settimana di gennaio con un carnevale molto atteso nella valle del Chiampo. In città iniziative per ricordare la Shoah. E poi molti concerti in tutto il vicentino e il famoso rapper pronto a firmare il suo ultimo cd per la gioia dei fan