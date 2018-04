Dalla Fiera dell'Arte a Vicenza agli ultimi giorni della mostra di Van Gogh - La guida al weekend da Venerdì 6 a Domenica 8 Aprile

TUTTI GLI EVENTI PER VENERDI' 6 APRILE

TUTTI GLI EVENTI PER SABATO 7 APRILE

TUTTI GLI EVENTI PER DOMENICA 8 APRILE

GLI APPUNTAMENTI NEL CENTRO STORICO E NEI QUARTIERI DAL 5 AL 11 APRILE

GLI APPUNTAMENTI A SCHIO DAL 7 AL 10 APRILE

LE ESCURSIONI NEL VICENTINO

TUTTE LE SERATE NELLE DISCOTECHE E LOCALI SUL TERRITORIO BERICO

I CONCERTI NEL VICENTINO

GLI SPETTACOLI TEATRALI A VICENZA E PROVINCIA

LE MOSTRE NEL VICENTINO

Ecco i principali eventi del fine settimana a Vicenza e Provincia

1 - ArteVicenza 2018 : la seconda edizione alla Fiera di Vicenza - Dal 6 al 9 aprile presso la Fiera di Vicenza si svolgerà la seconda edizione di ArteVicenza, mostra mercato d’arte moderna e contemporanea. Quattro giorni di mostre, eventi, incontri per un’immersione nell’arte moderna e contemporanea: da quella già affermata a quella emergente, con opere dai valori importanti. ArteVicenza coniuga il carattere economico proprio del mercato artistico all’alto livello qualitativo della proposta culturale, avvicinando migliaia di visitatori ai “grandi” dell’Arte Moderna e Contemporanea. Inoltre da quest’anno la fiera amplierà ulteriormente la sua offerta lanciando la mostra mercato Antiquaria Vicenza, nuovo appuntamento nordestino dedicato ai collezionisti, agli appassionati, ma anche ai “curiosi” che si affacciano per la prima volta al mondo dell’antiquariato. Un format rinnovato e dinamico all’interno degli spazi di ArteVicenza, con un allestimento luminoso e contemporaneo ad esaltare le bellezze dell’arte antica.

2 - Festival "Di rara pianta" al Giardino Parolini di Bassano - Oltre quaranta selezionati espositori di piante e fiori, con rarità ed eccellenze davvero introvabili, e un ricco programma di visite guidate, dimostrazioni, letture, ai quali si aggiungono eventi ed esposizioni collaterali in diversi angoli cittadini e la presentazione di un progetto inedito, il “Pino di Parolini”. È l’ottava edizione di “Di rara pianta”, in programma sabato 7 e domenica 8 aprile (orario 9-19, ingresso libero), promossa da Rotary Club Bassano Castelli con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, nell’antico giardino botanico Alberto Parolini di Bassano del Grappa, che per tutto il secolo XIX fu il più importante giardino botanico privato italiano, oggi rianimato da un lungo progetto di recupero e valorizzazione. Una manifestazione di altissimo livello dedicata al giardinaggio, al collezionismo del verde e all’educazione alla natura, ormai l’appuntamento regionale del settore, grazie alla direzione del botanico Giuseppe Busnardo, e che vanta il patrocinio e la collaborazione dell’Orto Botanico di Padova (patrimonio mondiale Unesco).

3 - Poetry Vicenza 2018 - due incontri a Palazzo Leoni Montanari - Domenica 8 aprile il festival della poesia sarà ospite delle Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari: due gli eventi in programma, alle 16.00 e alle 18.00. Domenica 8 aprile Poetry Vicenza, il festival della poesia, sarà ospitato nelle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo, promotore, unitamente al Comune, a TheArtsBox, al Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati di Ca’ Foscari e Vicenza Jazz, di questa quarta edizione inaugurata il 21 marzo scorso, in occasione della Giornata mondiale della Poesia. Palazzo Leoni Montanari, sede vicentina delle Gallerie d’Italia, si fa così cornice architettonica, “Luogo d’arte che si arricchisce di “parole d’arte” provenienti da tutto il mondo”, come ha sottolineato Michele Coppola direttore centrale Arte, Cultura e Beni Storici di Intesa Sanpaolo

4 - Festa di Primavera a Schio - La Città di Schio festeggia l'arrivo della Primavera venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 aprile 2018 Festival ricco di attività, Venerdì I tesori enologici della provincia di Vicenza: incontro di cultura del vino e degustazioni di "calici" DOC. Da sabato, dopo il mercato, e per tutta la domenica: installazioni floreali nelle piazze, mercato a tema con hobbisty, piante e prodotti per orti e giardini. 38 tra negozi e pubblici esercizi del Cuore di Schio aperti per festeggiare la primavera

5 - BMW Motorrad Day - moto a Villa Canal di Grumolo delle Abbadesse - Sabato 07 e Domenica 08 Aprile dalle ore 10 alle ore 18, a Grumolo delle Abbadesse, nel pregevole contesto di Villa Canal, dimora storica veneta situata in un territorio a vocazione agricola a cerniera tra le province di Vicenza e Padova, il BMW Motorrad Club, in collaborazione con il Concessionario BMW Bellan & Giardina e BMW Italia, organizza il secondo BMW MOTORRAD DAY VICENZA, un open day a carattere sportivo e turistico-territoriale aperto al pubblico.

6 - Sagra dell'Ottava a Monteviale - Ritorna a Monteviale, per la 111a edizione, la tradizionale festa dell'Ottava di Pasqua, che quest'anno si svolgerà in due week-end (6-7-8 e 13-14-15 Aprile) Due week-end di puro divertimento in un evento ricco di sorprese e specialità gastronomiche, come la famosa porchetta

7 - 49a Festa dei Vini DOC Gambellara e Lessini Durello - Prosegue, per gli ultimi 3 giorni à la tradizionale festa del vino di Selva di Montebello, venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 aprile. Numerosi appuntamenti gastronomici, degustazioni e serate di intrattenimento. Venerdì 6 - Ore 20.00 “DURELLO E BACCALÀ” Cena con varie portate di Baccalà a cura degli Chef Francesco Bertola “La Marescialla” e Maurizio Nori“Giulietta e Romeo” accompagnate da varie espressioni del Lessini Durello (è consigliata la prenotazione). La cena sarà resa piacevole da intrattenimento. Sabato 7 - Ore 18.30 Apertura Stand Gastronomico ”SPECIALITÀ SPIEDO DI CARNE MISTA”. (fino ad esaurimento). Ore 20.00 Grande serata di MUSICA COUNTRY. Domenica 8 - Ore 15.00 Passeggiata tra le colline di Selva con sosta degustazione presso alcune Cantine (in collaborazione con Gruppo Podistico Montebello). Ore 19.00 RASSEGNA RISOTTI E FRITTURA DI PESCE. Ore 20.00 Ballo liscio con l’Orchestra “SANTA FÈ”.

8 - Van Gogh a Vicenza: ultime settimane ricche di iniziative - Ultimi tre giorni della grande mostra Van Gogh. Tra il grano e il cielo in Basilica Palladiana a Vicenza

Il 7 aprile la Mostra rimarrà aperta sino alle 3 di notte e le visite guidate partiranno alle ore 20 per terminare a mezzanotte.

Tra le ore 12 e le 14.30, verranno offerti piatti caldi e bevande alle persone in coda in attesa di entrare e a quelle che usciranno dalla mostra. Stessa cosa avverrà dalle ore 20 in poi grazie al coordinamento di Confcommercio Vicenza, Consorzio “Vicenza è” e soprattutto alla partecipazione di alcuni esercizi commerciali del centro storico.

Domenica 8 aprile, ultimo giorno di Van Gogh. Tra il grano e il cielo, la mostra aprirà alle 8 e i biglietti, acquistabili direttamente in cassa, saranno in promozione a ben 10 euro per tutti e con una ulteriore riduzione a 6 euro per i minorenni, tra le 8 e le 9 e tra le 18.45 e le 19.45.

Dalle ore 8 alle ore 10, sarà offerta persino la colazione a chi entrerà in mostra. Tra le ore 12 e le 14.30, saranno offerti invece piatti caldi e bevande alle persone in coda in attesa di entrare e a quelle che usciranno.

Tanti gli eventi esclusivi dal 5 all’8 aprile, quattro giorni di gioia, arte, musica e parole per festeggiare il finale di una mostra di grande successo.

(informazioni e prenotazioni 0422 429999 oppure il sito www.lineadombra.it).

9 - Selezioni ufficiali Festivalmar con Cristina d'Avena - Sabato 7 Aprile dalle 16 tutti i bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni potranno partecipare alle selezioni ufficiali del concorso canoro FESTIVALMAR. Ospite speciale Cristina D'Avena, presenta Andrea Prada. Tutte le fasi del concorso sono GRATUITE, in collaborazione con Gatteo Mare

10 - XC dei Castelli - Gara di Mountain Bike a Montecchio Maggiore - I campionati regionale e provinciale di MTB fanno tappa ai Castelli. I funamboli della mountain bike si sfidano a Montecchio Maggiore. Domenica 8 aprile i colli su cui si stagliano i famosi Castelli di Giulietta e Romeo saranno lo stupendo terreno di gara della “XC dei Castelli – Trofeo GT Trevisan Macchine Utensili”, terza prova del campionato regionale Veneto Cup e seconda prova del campionato provinciale Vi-Cup.

La MTB risulta d’altronde il mezzo ideale per poter visitare queste zone immerse in un affascinante ambiente naturale. Nel percorso studiato per questo evento gli atleti transiteranno per sentieri e luoghi ricchi di storia: uno scenario che regalerà ai partecipanti forti emozioni e che sarà un eccellente banco di prova per le proprie capacità atletiche.​

11 - "We are not alone" di Davide Valrosso - Danza in Rete Festival - È senza sosta la programmazione di Danza in Rete Festival | Vicenza – Schio; prosegue dopo la pausa pasquale con lo spettacolo “We are not alone” del Balletto di Roma di Davide Valrosso che della performance è creatore e coreografo, in programma sul palco della Sala Maggiore del Teatro Comunale di Vicenza venerdì 6 aprile alle 20.45. Il nuovo Festival di danza, promosso dalla Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza e dalla Fondazione Teatro Civico di Schio, realizzato con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza riprende dopo gli interessanti appuntamenti con i performer stranieri (il libanese naturalizzato americano Jadd Tank, artista eclettico ed il marocchino Radouan Mrziga, interprete di una danza “spaziale”, sul pavimento del Salone del piano nobile di Palazzo Chiericati) che si sono esibiti all’interno della nuova sezione Danza in Rete Off, dedicata ai percorsi artistici e performativi con giovani artisti, coreografi e performer, italiani ed internazionali, affermati ed emergenti.

12 - Omega UniParty - Ingegneria vs Economia al Totem Club - Il party Universitario vicentino fiorito lo scorso Marzo, senza rimandare mai nessuno, neanche i meno studiosi della bella Vicenza e della dolce Bassano del Grappa, esplorata con gaudio durante i mesi estivi! Omega è la giusta occasione di sfogarsi per gli studenti, ma anche per tutte quelle persone che dopo una settimana di lavoro vogliono far festa. Per non farci mancare nulla ci teletrasporteremo in America, facciamo finta di essere finiti a caso dentro un party di un college americano! Musica, angolo shottini, giochi alcolici, pon pon, cheerladers

13 - Continua "Alcatraz": il nuovo show di Psychiatric Circus - Ambientato tra le mura della celebre prigione di San Francisco, “Alcatraz” è uno spettacolo inedito a metà tra circo e teatro, con un ricco cast internazionale di acrobati, artisti circensi e attori, tra cui Alberto Gamberini, attore teatrale che ha lavorato per dieci anni con Paolo Poli. Uno spettacolo che si propone a una platea italiana ed europea come novità assoluta, con tanta interazione con il pubblico e ricco di colpi di scena, accompagnato da una colonna sonora a tinte rock, con un musiche originali. Lo spettacolo racconta le vicende dei detenuti di “Alcatraz”, persone trasformate in codici e corpi che subiscono abusi e soprusi, fino a diventare contenitori vuoti. Ma all’interno di quelle mura chi è il vero criminale? Chi disobbedisce alle regole della società o un’istituzione contraddittoria e ipocrita che si prefigge lo scopo di punire senza sofferenza? Lo spettacolo è vietato ai minori di 14 anni. ​Una promozione speciale per la prima sera di spettacolo, basterà presentarsi in coppia al botteghino ed aver condiviso questo articolo sul proprio profilo social e solo uno dei due partecipanti pagherà il biglietto.

TUTTI GLI EVENTI DEL WEEKEND DAL 6 AL 8 APRILE ---> www.vicenzatoday.it/eventi/dal/2018-04-06/al/2018-04-08/