Dalla corsa dei Babbi Natale all'incendio del castello di Marostica passando per i mercatini: la top 5 eventi weekend di Natale

Lungo weekend di Natale con mercatini e piazze illuminate in tutta la provincia. Molti gli eventi in città da non perdere: dalla corsa dei Babbi Natale al ritorno del Presepe in piazza dei Signori e in provincia da non perdere il tradizionale incendio del Castello di Marostica