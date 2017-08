Dal Gourmet on the Road a Domenicalmuseo, ballando a Montecchio Marittima: la guida per il weekend

Primo fine settimana di agosto con tante proposte sul territorio berico: Gourmet on the Road a Gallio; Domenicalmuseo gratis a Vicenza; Montecchio Marittima Beach Party; 50° Sagra della Sopressa a Valli del Pasubio; Festa del Villeggiante a Stoccareddo; Expo in Villa a Cartigliano; World Live Music Festival