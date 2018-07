Dal Ferrock a Festival Show - la guida al weekend dal 13 al 15 luglio

TUTTI GLI EVENTI PER VENERDI' 13 LUGLIO

TUTTI GLI EVENTI PER SABATO 14 LUGLIO

TUTTI GLI EVENTI PER DOMENICA 15 LUGLIO

IL METEO DEL FINE SETTIMANA

APPUNTAMENTI A MONTECCHIO FINO AL 15 LUGLIO

TUTTE LE SERATE NELLE DISCOTECHE E LOCALI SUL TERRITORIO BERICO

I CONCERTI NEL VICENTINO

I principali appuntamenti del fine settimana a Vicenza e Provincia



1 - Ferrock Festival 2018 - Nella splendida cornice del Parco Retrone di Vicenza, torna il Ferrock festival per la ventunesima edizione e introduce ben due novità. La prima è il ritorno della cucina, infatti tutte le sere il ristorante all’interno della manifestazione offrirà una vasta scelta di specialità gastronomiche per soddisfare tutti i palati, e seconda new entry è l’introduzione della birra artigianale proveniente dai migliori birrifici di Vicenza.

2 - OpeNights della Società del Quartetto: “Alma brasileira” con Silvania Dos Santos e Giancarlo Bianchetti -

Prende il via venerdì 13 luglio la settima edizione delle OpeNights, rassegna musicale estiva della Società del Quartetto ospitata in due splendidi spazi all'aperto del centro storico di Vicenza: il cortile delle Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari, sede museale e culturale di Intesa Sanpaolo e il cortile del Teatro Olimpico.

La formula del cartellone 2018 è invariata rispetto alle precedenti edizioni, con tanta musica dal vivo che abbraccia vari generi preceduta, alle Gallerie d'Italia, dagli assaggi d'arte a tema e accompagnata da un drink. Il tutto al prezzo “light” di 7 Euro (10 per chi partecipa agli assaggi d'arte).

3 - Openights della Società del Quartetto: serata d'onore con Claudio Fasoli e la Thelorchestra diretta da Martin -

Sabato 14 luglio le OpeNights si trasferiscono al giardino del Teatro Olimpico per la seconda “OpeNight”, tutta dedicata agli standards jazz e alle improvvisazioni. Ospite d'onore il sassofonista veneziano Claudio Fasoli (classe 1939) che qualche mese fa è stato incoronato come “Musicista jazz dell'anno” dalla prestigiosa rivista “Musica Jazz”. Accompagnato da Michele Calgaro alle chitarre e da Gianni Bertoncini alla batteria, Fasoli darà un saggio delle sue doti di tenorista e sopranista per le quali è famoso e apprezzato in tutto il mondo. Lo stile non ha età e la curiosità non ha mai fine per un artista come Claudio Fasoli che nonostante l'età avanzata ha ancora tutte le energie per dare vita a sempre nuovi progetti sia “live” sia in sala d'incisione. Sarà della serata anche la Thelorchestra – big band formata da docenti e allievi della scuola di musica Thelonious – che per l'occasione verrà diretta daEttore Martin.

4 - Curva Sud in Festa: la grande giornata biancorossa - Torna per la seconda volta consecutiva la festa della Curva Sud presso lo stadio Romeo Menti, sabato 14 Luglio 2018. Una giornata di festa all'insegna dei nostri colori biancorossi, dove sono invitati i tifosi, i gemellati e gli amici tutti.

5 - Il Giardino di Alice - spettacolo per bambini a Vicenza - Terzo appuntamento della rassegna per bambini e famiglie nell'ambito del cartellone L’estate a Vicenza 2018

Nella splendida cornice naturale del Giardino Salvi, domenica 15 luglio alle 18 va in scena “Sette otto nove… volta la carta ci sono le prove: Vassilissa e la Baba Jaga”.

6 - Festival Show a Vicenza: conduce Bianca Guaccero - Dopo quattro anni FESTIVAL SHOW torna a Vicenza! L'appuntamento è fissato per venerdì 13 luglio quando la kermesse estiva di Radio Birikina e Radio Bella & Monella approderà per la prima volta nell'area esterna del Centro Acquisti Le Piramidi, a Torri di Quartesolo (VI) per una serata di musica che già si preannuncia come l'evento dell'estate vicentina.

7 - Marostica Summer Festival: RIKI in concerto - È la volta di RIKI al Marostica Summer Festival. Venerdì 13 luglio (ore 21.30) in Piazza degli Scacchi la tappa del tour estivo Live & Summer Mania, che incornicia l’anno d’oro di questo artista, amatissimo dal pubblico giovanile.

Dopo aver conquistato il settimo disco di platino con “Polaroid” (certificazioni FIMI/GfK Italia), il giovane cantautore si esibirà dal vivo in tutta Italia per rendere quest’estate ancor più caliente con le sue canzoni, grazie anche a “Dolor De Cabeza”, brano tomentone dell’estate realizzato con CNCO.

8 - Woodstock Xperience - Woodstock Xperience è la rievocazione del più importante festival rock della storia, ma non solo… è il ricreare l’atmosfera e l’energia che c’era all’alba dell’era dell’aquario. L’obiettivo è di riproporre tutte le particolarità che lo hanno caratterizzato per fare un fantastico viaggio a ritroso nel tempo. Oltre ai due palchi live ci sarà un raduno dei mitici pulmini e maggiolini Volkswagen, il village of peace Hare Krishna, il mercatino tematico, mostre, yoga per adulti e bambini, tai chi, biodanza, aree meditazione, e immancabilmente buon cibo e ottima birra!

9 - Holi Fest al Ferrock - Domenica 15 luglio il festival dei colori sarà a Vicenza durante il Ferrock Festival nel bellissimo Parco Retrone

10 - Aquila Ukulele Festival​ - Da Venerdì 13 luglio a Domenica 15 al Teatro Astra di Vicenza sono attese migliaia di persone per l’“Aquila Ukulele Festival”, la tre giorni dedicata al mondo dell’ukulele, il piccolo strumento musicale dalle origini portoghesi, molto acclamato soprattutto in questi ultimi tempi grazie a musicisti “pop” – da Lorenzo Cherubini a Francesca Michielin – che l’hanno introdotto nei loro tormentoni estivi







TUTTI GLI EVENTI DAL 13 al 15 LUGLIO ---> www.vicenzatoday.it/eventi/dal/2018-07-13/al/2018-07-15/