Da Vicomix alla Sagra di San Marco - La guida al weekend da Venerdì 20 a Domenica 22 Aprile

Ecco i principali eventi del fine settimana a Vicenza e Provincia

1 - Vicomix - il mondo dei fumetti alla Fiera di Vicenza - La quarta edizione di Vicomix, la Fiera del Fumetto, del Cosplay e Multimedia, alla Fiera di Vicenza, rinnova l’appuntamento per sabato 21 e domenica 22 aprile.

Dopo il successo delle edizioni precedenti, l’evento è molto atteso da chi cerca: manga, anime, modellini, action figures, fumetti, comix, telefilm, videogiochi, giochi, giochi da tavolo, gioco libero, role playing games e autori.

Tra gli appuntamenti da non perdere: Facce di Nerd (sabato ore 15/16,30), meeet and greet con LaSabri (sabato e domenica dalle ore 12 alla chiusura) e Mates (domenica, dalle ore 12 alla chiusura), la Gara Cosplay.

2 - Gli animali colorati di Cracking Art a Palazzo Leoni Montanari - Dal 17 aprile al 29 luglio 2018 le Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari, sede museale di Intesa Sanpaolo a Vicenza, saranno popolate dai famosi animali colorati realizzati dal gruppo artistico Cracking Art.

L’iniziativa dal titolo “Baroc Cracking” porterà negli spazi di Palazzo Leoni Montanari oltre trenta grandi animali in plastica colorata riciclabile con l’obiettivo di accostare lo stile barocco delle decorazioni del palazzo al linguaggio contemporaneo di Cracking Art: due espressioni artistiche apparentemente distanti che si trovano a interagire in una dialettica creativa e stimolante.

3 - Poetry Vicenza - gli appuntamenti di domenica 22 aprile - Il festival della Poesia, torna a palazzo Chiericati, sede museale cittadina che lo ha ospitato in occasione dell’inaugurazione di questa quarta edizione, avvenuta il 21 marzo scorso.

Domenica 22 aprile, alle ore 18.00 sarà di scena un altro doppio reading in cui saranno protagonisti l’italo sudafricano Raphael d’Abdon e il romeno Dinu Flămând, accompagnati dalle musiche d’un noto trio jazzistico: Giuliano Perin (vibrafono), Franco Lion (contrabbasso) e Pierantonio Tanzola (chitarra).

4 - Sagra di San Giorgio e festa del Bruscandolo a Quinto Vicentino - Da sabato 21 a mercoledì 25 aprile si terrà la Sagra di San Giorgio e la Festa del Bruscandolo a Quinto Vicentino, musica, mostre, camminate, spettacoli, intrattenimento e stand gastronomici, con specialità e piatti tipici a base di Bruscandoli e pregiati vini.

Tutte le manifestazioni si svolgeranno al coperto in ambienti riscaldati

5 - Sagra di San Marco e dei Cuchi 2018 a Canove - Da sabato 21 aprile torna a Canove, in occasione della festività dedicata a San Marco, la tipica SAGRA DEI CUCHI. Numerosi le iniziative proposte: laboratori, spettacoli musicali, mercatini dell’artigianato e ricco stand gastronomico.

Ogni sera saranno serviti "panini onti", salsicce, patatine fritte, wurstel, in tutti i ristoranti si potrà assaggiare il piatto tradizionale "Polenta e Cavreto".

6 - Mercatini in Centro Storico - Sabato 21 aprile a Vicenza arrivano “Il Circo delle Pulci” in piazzale De Gasperi e “Salotto Fogazzaro” in corso Fogazzaro nord.

Domenica 22 aprile, alle 16, in piazza delle Erbe, “Roclò”, il circo segreto degli oggetti abbandonati

7 - Supernova - Oasis Tribute Band live al Mamaloca​ - I Supernova saranno nuovamente di scena sul palco del Mamaloca di Vicenza, per una serata di puro brit-pop che si preannuncia scoppiettante.

I Supernova nascono a Padova nel 2002. Dopo varie esibizioni nei locali del Veneto, e iniziano presto a calcare palchi sempre più importanti, arrivando ad essere più volte gli headliner delle serate "Supersonic Night", "Oasis Night" e "Our Generation", happening nazionali organizzati dai principali siti italiani dedicati ai fans dei fratelli Gallagher.

8 - Maurizio Panici in scena a Marostica con “La Tempesta” - Grande attesa per l’anteprima de “La Tempesta” di William Shakespeare nella versione di Maurizio Panici, in programma venerdì 20 aprile, ore 21.00, al Ridotto del Teatro Politeama di Marostica.

Sul palcoscenico, oltre al noto attore e regista nel ruolo di Prospero, anche il figlio Tiziano Panici (Ariel) e Yoris Petrillo (Calibano), e due nuovi attori del recente laboratorio teatrale curato dall’Associazione Teatris, Riccardo Cavallin (Trinculo) e Davide Stocchero (Stefano), già conosciuti ad inizio stagione con lo spettacolo Scarto Continuo.

9 - Il circo dei folli, al Teatro Spazio Bixio - Arriva al Teatro Spazio Bixio un nuovo appuntamento con il circo contemporaneo, ancora una volta intriso di forti emozioni.

Venerdì 20 aprile, alle ore 21, andrà in scena IL CIRCO DEI FOLLI, non un semplice spettacolo, ma una parabola drammaturgica in continuo movimento e ricca di sorprese, mai scritta a tavolino ma nutrita dall’umanità degli artisti in scena.

È una fusione di differenti discipline artistiche, come coreografia, tecniche circensi, musica dal vivo e teatro, che si incontrano dando vita a una performance energica e dinamica.

10 - "Navaneva Kids" - Danza in Rete Festival al Teatro Comunale di Vicenza - Ancora appuntamenti di rilievo negli ultimi giorni di Danza in Rete Festival | Vicenza – Schio.

Il progetto “Navaneva Kids” è presentato per celebrare con gioia e freschezza i trent’anni di attività della Compagnia Naturalis Labor; la coreografa Bertoncelli ha riallestito il suo spettacolo “Navaneva” del 2013 in versione young, con un cast di giovanissimi interpreti under 12 selezionati fra le scuole di danza di tutto il Veneto.

11 - Salvacion - party a Villa Bonin - Per una Notte vi trasferirete a IBIZA e vivrete uno dei temi più piccanti a suon di piacere con SALVACION.

12 - Benedizione delle moto sul Monte Summano - Benedizione delle moto sul Monte Summano, annuale Santa messa del centauro e dopo la cerimonia, la Benedizione dei centauri e delle moto con possibilità di fermarsi a pranzo presso la Baita Genzianella. Tutto ovviamente sulla Cima del Monte Summano.



Fa parte dei motoraduni 2018 aperti a tutti i motociclisti in sella a tutte le tipolgie di moto

