Da Vicenza Jazz alla festa della Mamma - la guida al weekend dall' 11 al 13 maggio

TUTTI GLI EVENTI PER VENERDI' 11 MAGGIO

TUTTI GLI EVENTI PER SABATO 12 MAGGIO

TUTTI GLI EVENTI PER DOMENICA 13 MAGGIO

IL METEO DEL FINE SETTIMANA

GLI EVENTI PER LA FESTA DELLA MAMMA

APPUNTAMENTI IN CENTRO STORICO E NEI QUARTIERI FINO AL 16 MAGGIO

APPUNTAMENTI A MONTECCHIO MAGGIORE FINO AL 13 MAGGIO

LE SAGRE NEL VICENTINO

TUTTE LE SERATE NELLE DISCOTECHE E LOCALI SUL TERRITORIO BERICO

I CONCERTI NEL VICENTINO

I principali appuntamenti del fine settimana a Vicenza e Provincia

1 - Vicenza Jazz: I concerti di sabato 12 maggio - È ormai una tradizione il grande concerto a ingresso gratuito in Piazza dei Signori che il primo sabato del cartellone del festival New Conversations – Vicenza Jazz porta la musica all’aperto di fronte a un pubblico sempre numerosissimo. Quest’anno, sabato 12 maggio alle ore 21, a riscaldare la piazza ci sarà un doppio spettacolo: all’apoteosi ritmica degli Odwalla (sette percussionisti guidati da Massimo Barbiero, più voce e danzatori) seguiranno i ritmi e i fiati non meno travolgenti dei Supersonic guidati dal sassofonistaThomas de Pourquery, con la partecipazione del trombonista Gianluca Petrella come ospite speciale.

2 - Villa Bonin: Opening Summer Season 2018 - L'estate 2018 di Villa Bonin, punto di riferimento del divertimento in Veneto e non solo, inizia venerdì 11 e sabato 12 maggio.

La Villa apre le porte all’estate con una programmazione tutta nuova, per regalare emozioni a tutti i suoi ospiti.

Villa Bonin è un giardino d’eccellenza, frequentato da chi in Veneto e non solo cerca il meglio.

Ogni notte, in party sempre diversi, non mancano mai allestimenti, performance e show di grande impatto.

3 - Festival Biblico 2018 - Dal giovedì 3 a domenica 27 maggio 2018 si terrà il 14° Festival Biblico, un mese di appuntamenti, conferenze, incontri, meditazioni, letture, visite guidate, ma anche concerti, mostre, spettacoli e performance artistiche, che coinvolgeranno le città e le province di Vicenza, Verona, Padova, Rovigo e Vittorio Veneto. Uno dei tratti distintivi del Festival Biblico è da sempre, la capacità di unire in maniera originale e inattesa voci differenti: anche il programma della quattordicesima edizione si caratterizzerà per un’articolata proposta culturale che metterà in dialogo teologi, biblisti, pastori e alcune delle personalità più autorevoli del mondo religioso, non solo cattolico, con sociologi, economisti, scienziati, giornalisti e artisti.

4 - Ottava edizione di "Bypass" il festival del teatro ad Arzignano - Il progetto By Pass del Comune di Arzignano nasce 8 anni fa come rassegna di teatro contemporaneo, dall’impronta moderna ed innovativa, ma al contempo accessibile e fruibile da un’ampia fascia di pubblico, con un ottimo riscontro in particolare del pubblico giovane.

Dall’anno scorso questo progetto cresce e si trasforma per coinvolgere l’intera città.

Con il progetto “BY PASS festival” si intende concentrare nella città di Arzignano una serie di eventi legati al mondo del teatro, che andranno ad invadere totalmente la città per la durata di cinque giorni, da mercoledì 9 a domenica 13 maggio.

5 - Antica Fiera di Primavera 2018 - "Dal mais alla polenta" a Camisano Vicentino - Torna anche quest'anno, più ricca che mai, l'Antica Fiera di Primavera di Camisano Vicentino!

Dall'11 al 20 maggio 2018 Camisano Vicentino si veste a festa!

6 - Viva la Mamma! - Festa a Montecchio Maggiore - Domenica 13 maggio in Piazza Marconi a Montecchio Maggiore il consueto appuntamento annuale per celebrare la mamma nel giorno a lei consacrato.

Con l’eleganza che contraddistingue i suoi programmi, l’Assessore alle Pari Opportunità Maria Paola Stocchero in collaborazione con la Consigliera Pari Opportunità della Provincia di Vicenza Maria Grazia Chisin, dedica loro l’intera giornata a partire dal mattino.

Dalle 10.00 fino a sera la piazza ospiterà, a cura dell’Associazione Il Simbolo, il mercatino SAPORI E PROFUMI, che quest’anno cambia pelle, ma conserva con un occhio attento alla qualità che il territorio offre con fiori, essenze per la casa, semi e ortaggi, piante aromatiche, una selezione di oggetti di modernariato, cibo artigianale, artigianato locale.

7 - "Fiera al Campo di Gallo 2018" a Santa Bertilla di Vicenza - 12 e 13 maggio, ritorna in città la Fiera al Campo di Gallo. A Vicenza in via Legione Antonini a Santa Bertilla, uno spettacolo da vivere con i mercatini di primavera con oltre 100 espositori. Dalle 10 alle 20, due giorni per far rivivere l’antica Fiera di Sangallo.

8 - Amandha Fox al Lap Dance Kiss di Vicenza - KISS & KISS, il locale più sexy! di Vicenza, ti presenta un altro dei suoi fantastici spettacoli ad alto contenuto erotico.

Un concentrato di bellezza, sensualità, divertimento e trasgressione che ti farà emozionare e divertire oltre la tua immaginazione.

Sabato 12 maggio ospite in ESCLUSIVA la splendida VENERE POLACCA Amandha Fox

TUTTI GLI EVENTI DAL 11 AL 13 MAGGIO ---> www.vicenzatoday.it/eventi/dal/2018-05-11/al/2018-05-13/