Da Teo Teocoli al Rally di Arzignano - La guida al weekend da Venerdì 13 a Domenica 15 Aprile

TUTTI GLI EVENTI PER VENERDI' 13 APRILE

TUTTI GLI EVENTI PER SABATO 14 APRILE

TUTTI GLI EVENTI PER DOMENICA 15 APRILE

IL METEO PER IL WEEKEND

GLI APPUNTAMENTI NEL CENTRO STORICO E NEI QUARTIERI DAL 12 AL 18 APRILE

EVENTI CONTINUATIVI A VICENZA DAL 12 AL 18 APRILE

GLI APPUNTAMENTI A MONTECCHIO MAGGIORE DAL 13 AL 22 APRILE

LE ESCURSIONI NEL VICENTINO

TUTTE LE SERATE NELLE DISCOTECHE E LOCALI SUL TERRITORIO BERICO

I CONCERTI NEL VICENTINO

GLI SPETTACOLI TEATRALI A VICENZA E PROVINCIA

LE MOSTRE NEL VICENTINO

Ecco i principali eventi del fine settimana a Vicenza e Provincia

1 - Poetry Vicenza - gli appuntamenti di venerdì 13 e sabato 14 aprile - Quello che si appresta a vivere Vicenza sarà un altro fine settimana all’insegna della poesia.

L’appuntamento clou sarà sabato 14 aprile alle 18.00 alle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo, promotore unitamente al Comune, a TheArtsBox, al Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati di Ca’ Foscari e Vicenza Jazz di questa quarta edizione del festival.

A Palazzo Leoni Montanari andrà infatti in scena un reading con musiche originali appositamente create da Valter Tessaris, che si esibirà alla chitarra.

“Siedo in questo treno lungo un Viaggio” è il titolo di quello che sarà un vero e proprio racconto: un profondo excursus nella filosofia del viaggio, tramite frammenti di testi di diversi autori letti dalla voce recitante di Antonino Varvarà. L’ideazione e la regia, così come le immagini scelte a corredo dei diversi brani, sono a cura di Alessandra Ursoleo.

2 - Teo Teocoli a Schio con "Tutto Teo" - “Tutto TEO” è un viaggio nel cabaret di qualità all’interno del quale Teocoli ripercorre senza sosta i più formidabili monologhi ed aneddoti della sua vita, rievoca le gag più divertenti e porta sul palco le sue più geniali imitazioni: da Adriano Celentano a Felice Caccamo fino ad arrivare a Maurizio Costanzo, Cesare Maldini, Ray Charles e tanti altri.

3- #Taleequaleame …. Again” il cabaret di Cirilli al Teatro comunale di Vicenza - Nuovo appuntamento con il cabaret negli spettacoli Fuori Abbonamento al Teatro Comunale di Vicenza, protagonisti I personaggi più amati della scena nazionale

Sabato 14 aprile alle 20.45 sarà la volta del volto televisivo di Gabriele Cirilli con il suo recenissimo spettacolo, “#Taleequaleame … Again” regia di Gabriele Guidi, un mix di esuberante comicità presentata in versione social.

Il titolo dello show - in tour nei teatri dallo scorso ottobre firmato dallo stesso Cirilli, Maria De Luca e Carlo Negri - è un chiaro omaggio alla trasmissione televisiva che ha sancito il successo del comico, rendendolo popolare e amatissimo dal pubblico di ogni età. Per la data al Comunale dello spettacolo, due ore di divertimento assicurato, sono disponibili ancora dei biglietti.

4 - 43a Marcia del Beato a Marostica - Domenica 15 aprile l'Associazione Marciatori Marosticensi organizza la 43° Marcia del Beato, una Passeggiata Podistica Ludico Motoria con tre percorsi misti collinari di 7, 13 e 21 Km, ed un percorso facilitato di 4 Km per i diversamente abili

5 - Alle Gallerie d'Italia ultimi giorni per visitare la mostra "Grisha Bruskin. Icone sovietiche" - Fino a domenica 15 aprile 2018 sarà possibile visitare presso le Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari, sede museale di Intesa Sanpaolo a Vicenza, la mostra Grisha Bruskin. Icone sovietiche a cura di Silvia Burini e Giuseppe Barbieri.

La mostra ricorda in modo originale il centenario della Rivoluzione d' Ottobre rileggendo il sistema sovietico che ne scaturì a partire da un’unica opera: il dittico Fundamental’nyj Leksikon (Lessico fondamentale, 1985-1990) di Grisha Bruskin (1945), da tempo riconosciuto come il più grande e originale degli artisti russi viventi e definito, per la qualità assoluta della sua ricerca, “l’artista della perestrojka”.

6 - 9° Rally del Grifo ad Arzignano - Nuovo percorso e nuova validità per il Rally di Arzignano in provincia di Vicenza che quest’anno cambia parte delle prove e trasferisce una fetta della manifestazione nell’alta Valle dell’Agno. La 9° edizione del Rally del Grifo sarà la gara di apertura del Campionato Regionale 4° zona.

La nuova edizione del Rally del Grifo quest’anno vedrà la partecipazione delle auto storiche a seguito del 9° Rally moderno e poi a seguire una gara di regolarità sport.

7 - Ultimo weekend della Sagra dell'Ottava a Monteviale - Ritorna a Monteviale, per la 111a edizione, la tradizionale festa dell'Ottava di Pasqua, che quest'anno si svolgerà in due week-end (6-7-8 e 13-14-15 Aprile) Due week-end di puro divertimento in un evento ricco di sorprese e specialità gastronomiche, come la famosa porchetta

8 - Federmeccanica al festival Città impresa - Federmeccanica sarà uno dei protagonisti della nuova edizione del Festival Città Impresa, che si terrà a Vicenza dal 13 al 15 aprile.

Quattro gli appuntamenti in calendario, che toccheranno temi di stretta attualità economica e sociale fornendo al pubblico del Festival spunti e chiavi di lettura informate e consapevoli su diversi aspetti del Rinnovamento culturale in atto nel mondo del lavoro e dell’industria metalmeccanica.

9 - "The Thing": unica data in Italia al CSC di S. Vito di Leguzzano - Poche band hanno saputo scuotere così in profondità le fondamenta della musica improvvisata, arrivando a definire nuovi ambiti espressivi, un nuovo approccio e nuove prospettive.

Il trio The Thing ci è riuscito ispirandosi alla furia del punk e agli azzardi del rock sperimentale, rileggendo la lezione del free e mettendo a punto un suono tanto personale quanto originale.

Dagli omaggi a Ornette Coleman alla collaborazione con Neneh Cherry, dalle riletture di brani come "Louie, Louie" ai legami artistici con Jim O'Rourke e Thurston Moore (padre dei Sonic Youth), i The Thing sono tra le migliori cose capitate al jazz degli anni Duemila.

10 - "Il carnevale degli animali" - Danza in Rete Festival - Il Carnevale degli Animali nasce come progetto rivolto a bambini dai 0 ai 100 anni (e oltre) con l'obiettivo di avvicinarli al mondo della danza contemporanea, del teatro e della musica classica.

Attraverso la semplicità del linguaggio di una favola, appositamente creata per fare da trait d'union ai brani di Saint-Saëns, vengono esplorati i vizi e le virtù degli uomini mediante morali e "antimorali".

I caratteri e le contraddizioni della natura umana, sintetizzati in precise figure sociali, sono associati metaforicamente alle varie tipologie animali che hanno ispirato i brani della suite musicale.

11 - Limone Arrogante - Closing Winter Season a Villa Bonin - Il format più arrogante d'Italia torna, per l'ultima data invernale a Villa Bonin.

È stata una stagione arrogantissima e per questo l'ultima data è pronta a far esplodere di giallo arrogante tutta Vicenza. Se pensi di trascorrere una normale serata in discoteca, ti sbagli di grosso!

Ballerai la musica un po’ DANCE, un pò TRASH di ieri e di oggi. Divertimento, delirio, pazzia, fatti travolgere dall’onda GIALLA

12 - Ultimi tre giorni di "Alcatraz": il nuovo show di Psychiatric Circus - Ambientato tra le mura della celebre prigione di San Francisco, “Alcatraz” è uno spettacolo inedito a metà tra circo e teatro, con un ricco cast internazionale di acrobati, artisti circensi e attori, tra cui Alberto Gamberini, attore teatrale che ha lavorato per dieci anni con Paolo Poli.

Uno spettacolo che si propone a una platea italiana ed europea come novità assoluta, con tanta interazione con il pubblico e ricco di colpi di scena, accompagnato da una colonna sonora a tinte rock, con un musiche originali. Lo spettacolo racconta le vicende dei detenuti di “Alcatraz”, persone trasformate in codici e corpi che subiscono abusi e soprusi, fino a diventare contenitori vuoti.

Ma all’interno di quelle mura chi è il vero criminale? Chi disobbedisce alle regole della società o un’istituzione contraddittoria e ipocrita che si prefigge lo scopo di punire senza sofferenza?

Lo spettacolo è vietato ai minori di 14 anni. ​Una promozione speciale per la prima sera di spettacolo, basterà presentarsi in coppia al botteghino ed aver condiviso questo articolo sul proprio profilo social e solo uno dei due partecipanti pagherà il biglietto.

TUTTI GLI EVENTI DEL WEEKEND DAL 13 AL 15 APRILE ---> www.vicenzatoday.it/eventi/dal/2018-04-13/al/2018-04-15/