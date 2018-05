Da Enrico Ruggeri ai Rumatera - la guida al Weekend dal 4 al 6 maggio

TUTTI GLI EVENTI PER VENERDI' 4 MAGGIO

I principali appuntamenti del fine settimana a Vicenza e Provincia

1 - "L'Anticristo" - il tour dei Decibel con Enrico Ruggeri al Teatro Comunale di Vicenza​ - Imperdibile appuntamento musicale negli spettacoli fuori abbonamento al TCVI: il tour dei Decibel con Enrico Ruggeri fa tappa a Vicenza – unica data veneta - sabato 5 maggio alle 21.00

Dopo la fortunata esperienza del 2017, con l'album “Noblesse Oblige” che ha segnato la reunion del gruppo e il lungo tour, i Decibel continuano ad essere presenti sui palcoscenici nazionali: passati a Sanremo con il brano “Lettera Dal Duca”, sono attualmente impegnati nella nuova tournée, partita il 13 aprile da Senigallia.

Il tour nazionale farà tappa a Vicenza – unica data veneta – sabato 5 maggio alle 21.00 al Teatro Comunale, nell’ambito degli Spettacoli Fuori Abbonamento della Fondazione TCVI.

2 - Omega UniParty - Toga Party al Totem Club di Vicenza​ - Sta arrivando il caldo e siamo già pronti per la prova costume e allora vi teletrasporterete nell’Antica Roma, o meglio nel set di Animal House (1978) quando per dettare la moda e sentirsi a proprio agio bastava un lenzuolo e un bel paio di ciabatte.

Un venerdì sera per chi vuole divertirsi: Angolo shottini, giochi alcolici, pon pon, cheerladers, Beer Pong

3 - La pornostar polacca Patty Michova al Lap Dance Kiss di Vicenza​ - KISS & KISS, il locale più sexy! di Vicenza, ti presenta un altro dei suoi fantastici spettacoli ad alto contenuto erotico.

Un concentrato di bellezza, sensualità, divertimento e trasgressione che ti farà emozionare e divertire oltre la tua immaginazione.

4 - Closing Winter Season al Feel Club di Vicenza​ - Il Club di Vicenza chiude la stagione invernale con due serate pensate e realizzate per chi ha scelto per vivere la notte fino alle prime luci dell’alba. Il fine settimana firmato Feel Club vi aspetta per vivere la notte numero uno della città

I suoni della notte saranno firmati da ANDREA BOZZI - NICOLA BOZZETTO - MATTEO FAVARETTO e GIANMARIA VERONESE

5 - “Mexican Party” - 35 Bellissime Showgirls al Lap Dance Boys di Vicenza - Venerdì 4 e sabato 5 Maggio al Lap Dance "Boys" di Vicenza, "Mexican Party" - 35 showgirls, tequila e buffet per tutti

6 - Rumatera, Herman Medrano e Kalibro al Totem Club di Vicenza - I Rumatera rappresentano un'eccezione più unica che rara nel panorama musicale italiano. I ragazzi, tutti provenienti dalla provincia di Venezia, sono stati in grado di unire le tradizione della propria terra e l'uso del dialetto alla lezione punkrock della scuola californiana degli anni '90.

7 - Villa Bonin - Opening Summer Season 2018 - La Villa apre le porte all’estate con una nuova programmazione, per regalare nuove emozioni per tutta la notte. Ogni dettaglio è stato studiato e rinnovato per farti vivere la stagione più attesa dell’anno al meglio: dall’aperitivo fino all’alba uno spettacolo continuo.

Il divertimento è garantito sempre a 360°

8 - Wit Matrix - Pink Floyd tribute band live a Cassola​ - E’appena finito il tour di Roger Water ma la voglia di ascoltare le magiche melodie dei Pink Floyd e’ ancora tanta pertanto a grande richiesta sul palco di San Zeno di Cassola venerdi 4 maggio 2018 ci saranno i Wit Matrix , tribute band tra le piu’ seguite in Italia con il loro concerto “tributo ai Pink Floyd”, uno spettacolo carico di emozioni , nuovi effetti speciali e video in alta definizione

