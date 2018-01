Da Cristina D'Avena alla Sagra del Broccolo Fiolaro, ciaspolando sull'Altopiano: guida per il weekend

Numerose proposte per il 2° fine settimana di gennaio sul territorio berico: Sagra del Broccolo Fiolaro a Creazzo; Ciaspolata sull'Altopiano di Asiago; Cristina D'Avena a Villa Bonin; Giornata della Memoria a Castegnero; Classicismo Viennese a Lonigo; Big Ones Aerosmith Tribute Band al The Big