Da Amico a 4 Zampe all'Isola Motor Fest, ridendo con Andrea Pucci: speciale weekend a Vicenza e provincia

Primo fine settimana di marzo con numerose proposte sul territorio berico: Amico a 4 Zampe al Bassano Expo; Isola Motor Fest 2018; In...Tolleranza Zero by Andrea Pucci all'Astra di Schio; Latin Jazz by Mariel Martinez & Carbone Ensemble al Vò On The Folks; Candy Love al Feel Club; Il Corpo e l'Azione al Rabbit Hole