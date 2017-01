Weekend di San Valentino: bed & breakfast, cena e spa benessere al "Gruuntaal"

In occasione di San Valentino, da domenica 12 a martedì 14 febbraio l'Agriturismo-Centro Benessere Gruuntaal di Asiago in via Valle 69 proporrà lo speciale "Weekend di San Valentino" con un prezzo economico. La promozione comprenderà: 2 pernottamenti con ricca prima colazione per due persone in camera deluxe; 2 cene con menù degli innamorati la domenica sera; 2 ingressi ogni giorno alla Spa Natura per due ore con ciabattine e telo spugna; 2 trattamenti corpo con peeling e massaggio all'Arnica (durata 50 minuti); 1 trattamento viso con Mirtillo e Achillea (durata 50 minuti). Costo: 390 euro a coppia. Infoline per prenotazioni: 0424.692798.

