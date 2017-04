Weekend di Pasqua 2017: tutti gli eventi nei centri commerciali di Vicenza e provincia

CENTRI COMMERCIALI, SUPERMERCATI E NEGOZI APERTI PER PASQUETTA

TOP 5 PASQUA E PASQUETTA 2017 SUL TERRITORIO BERICO

PASQUA E PASQUETTA 2017 A VICENZA E PROVINCIA

PASQUA INSIEME IN CENTRO STORICO A VICENZA

Per la vigilia di Pasqua, sabato 15 aprile nel pomeriggio molti centri commerciali sul territorio berico organizzano alcune iniziative e promozioni per bambini e famiglie tra ovetti di cioccolata e uova giganti, giochi e laboratori, spettacoli ed animazioni.

PROMOZIONE 50% UOVA DI PASQUA: IL SECONDO LO PAGHI LA META'. Agli ipermercati Pam Panorama di Vicenza in viale Trento (angolo via Pecori Giraldi) e in viale Mazzini 29 sarà attiva la "Promozione 50% sulle Uova di Pasqua" dal 3 al 15 aprile. Se si comprano due uova, la meno costosa si pagherà la metà del prezzo di listino. Se si acquistano quattro uova, le due meno care sono scontate del 50% e se si comprano 8 uova, le quattro meno costose sempre al 50% e così via. L'offerta è valida su tutte le uova con peso superiore ai 130 grammi e anche per gli altri prodotti in promozione. I punti vendita Pam Panorama Vicenza saranno chiusi per Pasqua, mentre rimarranno aperti per Pasquetta.

PIRAMIDI BRICK FESTIVAL. A "Le Piramidi" di Torri di Quartesolo è in programma la mostra "Piramidi Bricks Festival" con l'esposizione delle costruzioni Lego e l'area gioco per i bimbi ad ingresso gratuito (tutti i giorni fino a sabato 15 aprile - da lunedì a venerdì 15.30 - 19.30 / sabato e domenica 10-13 e 15.30 - 19.30). "Le Piramidi" saranno chiuse sia a Pasqua sia a Pasquetta.

PASQUA A SORPRESA. Nel weekend di Pasqua il centro commerciale Palladio di Vicenza presenta l'evento "Pasqua a Sorpresa" con alcune iniziative. Giovedì 13 e venerdì 14 aprile dalle 16 verrà confezionato il proprio regalo pasquale all'interno di un uovo brandizzato fino ad esaurimento scorte. Sabato 15 aprile a partire dalle 16 è prevista l'apertura dell'uovo gigante. Il Centro Palladio rimarrà chiuso a Pasqua, mentre sarà aperto a Pasquetta.

MAGIE DI PASQUA. Sabato 15 aprile alle 15 il centro commerciale "Il Grifone Shopping Center" di Bassano del Grappa in via Capitelvecchio 88 organizza "Magie di Pasqua" con uno spettacolo di magia, abbinato alla rottura dell'uovo gigante insieme alla mascotte "Griffy": a seguire tanti giochi, cioccolatini e selfie ricordo. Il centro commerciale sarà chiuso a Pasqua ed aperto a Pasquetta.

FASHION SHOW. Sabato 15 aprile alle 16.30 è in programma "Fashion Show" con un'esibizione di danza moderna e sfilate come anticipazioni della moda primavera-estate 2017 alla Galleria Parco Città di Vicenza. A fine spettacolo artisti e modelle saranno dispobinili per foto ricordo. Durante l'evento si potrà partecipare al concorso "Fatti un Selfie: Cerchiamo Volti Nuovi" per diventare testimonial di una multinazionale di cosmetica.

LA FATTORIA DI PASQUA. Sabato 15 aprile alle 15 il centro commerciale "Emisfero" di Bassano del Grappa presenta "La Fattoria di Pasqua" con la rottura di uova giganti di cioccolato per tutti i presenti oltre alle foto con la mascotte del "Coniglio Pasquale". Anche nell'altro centro commerciale "Emisfero" di Zanè è prevista la rottura delle uova di Pasqua nel pomeriggio con partecipazione gratuita. Entrambi i centri commerciali resteranno chiusi per Pasqua, mentre saranno aperti per Pasquetta.

DOLCI GOLOSITA' DI PASQUA. Sabato 15 aprile nel pomeriggio verso le 15 il centro commerciale "Carrefour" di Thiene in via del Terziario 2 presenta "Dolci Golosità di Pasqua" con ovetti di cioccolato per la gioia dei bambini. Sarà disponibile inoltre un servizio per i regali pasquali da impacchettare. Infine dal 28 aprile al 7 maggio ci sarà la mostra "Aspettando il Giro", dedicata al mondo del ciclismo. Il "Carrefour" resterà chiuso per Pasqua, mentre sarà aperto per Pasquetta.

ELENCO MANIFESTAZIONI