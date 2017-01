"Weekend di Carnevale sulla Neve" al B&B Hemmara di Rotzo

Da domenica 26 a martedì 28 febbraio grande promozione per il weekend di Carnevale al B&B Hemmara di Rotzo in via Albaredo 54 sull'Altopiano di Asiago. L'offerta è valida per 2 persone in camera doppia con colazione. La posizione del bed & breakfast è ideale, perchè si trova a 10 minuti dagli impianti sciistici del Monte Verena per lo sci da discesa e dalle piste di Campolongo per lo sci di fondo. Asiago è facilmente raggiungibile a solo 10 chilometri di distanza. L'ambiente, appena ristrutturato, è raffinato e confortevole, offre 3 luminose camere con 8 posti letto, tutte differenti l'una dall'altra e tutte con servizi privati, asciugacapelli, TV, connessione internet via cavo e wi-fi. Biciclette a disposizione degli ospiti. Ricovero bici e attrezzature da sci. Pulizia e cambio biancheria giornalieri. La colazione è a buffet con prodotti locali, caffè, the, miele, latte, marmellate, yogurt, frutta, cereali. Il B&B Hemmara è aperto tutto l'anno. Convenzioni con ristoranti e pizzerie della zona, con impianti di risalita e altri impianti sportivi della zona. Prezzi: una notte a 70 euro; 2 notti a 130 euro; 3 notti a 180 euro. Per informazioni e prenotazioni: 327.3556369 - 339.2261088.

