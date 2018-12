Weekend di Capodanno 2019 a Bassano del Grappa

Dal 28 dicembre al 1 gennaio Bassano si prepara a salutare il 2018 nello straordinario clima che avvolge la città del Grappa tra vie del centro storico. Aspettando la lunga notte di San Silvestro in Piazza Libertà tra panettoni, pandori, brûlé e spumante.

Lunedì 31 dicembre in Piazza Libertà dalle 23.00 fino le 02.00 del mattino, animazione, musica live, brulé e panettone per tutti con l'esibizione di Novaluna Party Band!

In centro storico aspettando il conto alla rovescia e godendo sul maxi schermo delle immagini più belle di Bassano.