Week-end di Pasqua e Pasquetta al Paintball Vicenza

Divertimento e relax assicurato per il week di Pasqua e Pasquetta presso il Paintball Vicenza all'interno della struttura dove non mancherà Paintball, musica, bibite fresche e molto divertimento!

Organizzato anche un turno di gioco con mix persone( per chi non riesce ad avere un gruppo può richiedere di giocare con altre persone) Inviare mail a info.paintballvicenza@gmail.com per info o per candidarsi alla partita scrivendo nome, numero di persone e cellulare!

Per i gruppi di persone che vogliono giocare a paintball chiediamo la prenotazione per una migliore organizzazione!

Per maggiori info 333.6346882

www.paintballnorditalia.it