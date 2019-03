Volta la carta: Festa del papà

"Papà, vieni ad ascoltare una storia con me". Riservato a papà e bambini dai 5 anni in su.

Realizzato grazie alla partecipazione di un gruppo di lettrici e lettori volontari, “Volta la carta” si è contraddistinto negli anni per la qualità e la varietà degli incontri, tesi a offrire attività ludo-didattiche che avvicinano alla lettura il pubblico dei giovani e giovanissimi.

La rassegna segue la stagionalità della primavera, dedicando anche degli appuntamenti al Carnevale, alla festa del papà e della mamma, oltre ad utilizzare il Giardino Parolini come splendida cornice di lettura per alcuni appuntamenti ad aprile e maggio e per tutti gli incontri di giugno. Quest’anno, infatti, date le numerose richieste, la biblioteca ha aggiunto nuovi appuntamenti di “Volta la carta” anche nel mese di giugno, che si terranno al parco.

Ritornano anche le letture con lettrici madrelingua, in inglese, giapponese, spagnolo, francese ed arabo: un modo per avvicinare i bambini alla cultura di paesi diversi e lontani (Giappone, Australia, Marocco, Croazia). Un’altra novità di questa edizione sono due appuntamenti che prevedono l’utilizzo di altri medium espressivi per raccontare delle storie: il viodegioco (mercoledì 13 febbraio “Limbo. Tra favola e videogame”) e il fumetto (mercoledì 22 maggio “Fumetti, che passione!”).

Ritornano anche gli incontri per i piccolissimi (2-3 anni) e degli appuntamenti dedicati ai “libri silenziosi” (silent book).

Collaborano alla rassegna “Volta la carta” la Carteria Tassotti, da sempre sostenitrice del progetto e artefice del materiale per la campagna stampa, la Carteria Favini e La Bottega del Pane, che offrirà ad ogni incontro una merenda a tutti i bambini.

Nella rassegna sono stati inseriti anche tre appuntamenti domenicali che si terranno al Ridotto del Teatro Remondini presso il Color Cafè.

La rassegna è sostenuta dalla Carteria Tassotti di Bassano, che fin dall’inizio ha creduto in questo progetto, e da “La Bottega del Pane” che offrirà ad ogni incontro la merenda ai tutti i partecipanti.

Le letture sono ad ingresso libero su prenotazione al tel. 0424/519924 – biblioteca@comune.bassano.vi.it– www.facebook.com/bibliobassano o di persona in Biblioteca.