"Voice Working: la Palestra della Voce" a Montecchio Maggiore

Molti vanno in palestra per migliorare il tono muscolare, il proprio aspetto e il proprio benessere. Chi penserebbe che è altrettanto utile e benefico liberare, sviluppare e potenziare anche la voce? Come nel fitness, si può fare stretching anche con le proprie corde vocali. Possiamo rafforzare e migliorare il carisma della nostra voce attraverso il canto? Con questo corso vi daremo una convincente risposta. Le buone idee hanno bisogno di una bella voce per raggiungere il successo! Il corso è specificatamente rivolto a ragazzi adulti di sesso maschile. Insegnante: Enrica Valerio. Durata: 5 incontri da 1.5 ore. Quando: venerdì pomeriggio, dal 31 marzo, alle ore 18.30 Per iscriversi è possibile compilare il modulo on line sul sito dell'InformaGiovani http://www.infogiomm.it/ oppure contattare l'InformaGiovani di Montecchio Maggiore al numero 0444.490934 o alla e-mail infogiomm@interplanet.it.

