Voci dal Silenzio: storie di eremiti

Dopo il successo in altre città arriva a Vicenza la visione di Voci dal Silenzio, il documentario sull'esperienza eremitica in Italia. Parteciperanno alla serata anche i registi Joshua Wahlen e Alessandro Seidita, che interverranno al termine della proiezione per un dibattito finale.

Voci dal Silenzio​

Un viaggio dal nord al sud e dell'Italia per raccontare l'esperienza eremitica all'interno delle diverse tradizioni religiose. Storie di uomini e di donne che, attraverso una ricerca intima e solitaria, cercano di recuperare il senso profondo di sé e della vita.

Voci dal silenzio è un documentario sugli eremiti in Italia, diretto da Joshua Wahlen e Alessandro Seidita. L’opera, a partire dalla testimonianza degli stessi eremiti, sviluppa un discorso corale sull’esperienza ascetica. Offre al contempo molteplici spunti di riflessione sulla natura umana, sulle insidie del mondo contemporaneo e sui rapporti che l’anacoreta, e più in generale l’uomo, tesse con il divino.

Voci dal silenzio è il frutto di una lunga ricerca sul campo

"A bordo di un camper abbiamo attraversato l’intera penisola con l’intento di conoscere e intervistare gli ultimi eremiti. Le telecamere si sono immerse all’interno dei singoli vissuti, raccontandone il passato, la vocazione, i conflitti e le battaglie. Le immagini hanno documentato quel particolare rapporto che l’eremita instaura con la solitudine nonché i suoi riti quotidiani: la preghiera, le esperienze estatiche, la lotta per l’autosufficienza. Tutto ciò con l’intento di far luce su uno spaccato che, nell’immaginario collettivo, è ancora avvolto da un alone di mistero: l’ascesi." I registi.

La scelta del vivere in solitudine resta infatti, agli occhi dei più, una decisione enigmatica e controversa, se non incomprensibile. L’opera si configura così come un ponte ideale, una guida che accompagni lo spettatore dal mormorio mondano a quel silenzio ignoto, intriso di spiritualità, di cui è pervasa la vita eremitica.

VICENZA 14 NOVEMBRE 2019 ORE 21:00

CENTRO CULTURALE SAN PAOLO Viale Arturo Ferrarin, 30, 36100 Vicenza VI.

Offerta libera.

​

​