Vo' on the folks 2019

Si terrà dal 2 febbraio al 16 marzo 2019 la ventiquattresima edizione di Vo’ on the Folks, storica rassegna musicale vicentina diretta da Paolo Sgevano. Quattro serate dedicate al folk e alla world music, in programma alla Sala della Comunità di Brendola, con artisti provenienti da Scozia, Portogallo, Belgio, Irlanda, Mozambico e Capo Verde.



Sabato 2 febbraio alle ore 21 l’apertura della edizione 2019 con la cantante e arpista scozzese Rachel Newton. L’artista originaria di Glasgow, vincitrice del BBC Folk Award come musicista tradizionale dell’anno e dello Scottish Trad Award nella medesima categoria, presenta in Veneto (nella sua unica tappa italiana) il suo ultimo album “West”, pubblicato lo scorso settembre per l’etichetta Shadowside Records.



Il festival prosegue poi il 16 febbraio con la travolgente cantante portoghese di origini capoverdiane Carmen Souza, artista versatile che fonde in uno stile molto personale batuke, morna, jazz, blues e soul. Ad accompagnarla dal vivo nella sua unica esibizione italiana ci saranno il bassista portoghese Theo Pascal e il batterista mozambicano Elias Kacomanolis.



Sabato 2 marzo, invece, tocca al Trio Dhoore portare in scena echi e suoni dalla Fiandre. I tre fratelli Dhoore - Ward, Hartwin e Koen – nel corso degli anni sono riusciti a creare un sound ben definito, con uno stile strumentale particolarmente innovativo che trae ispirazione dalla scena musicale fiamminga e si sviluppa verso nuovi orizzonti. Fisarmonica diatonica, ghironda, chitarre ed effetti elettronici si completano a vicenda, dando vita a un progetto originale allo stesso tempo contemporaneo e tradizionale.



Gran finale il 16 marzo con uno spettacolo esclusivo dedicato al suono ancestrale delle uilleann pipes, che vedrà insieme Mick O’Brien, uno dei più famosi piper irlandesi, accompagnato per l’occasione dai Birkin Tree, gruppo fondato nel 1982 da Fabio Rinaudo.



Organizzato dalla Sala della Comunità di Vo’ di Brendola e Frame Evolution, in collaborazione con l’assessorato comunale alla Cultura e la Cassa Rurale e Artigiana di Brendola, il “Vo’ on the Folks” rappresenta uno spazio privilegiato per la riscoperta e la tutela di preziose tradizioni musicali da conservare e tramandare, rilette in chiave contemporanea.