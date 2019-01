Vo' on the Folk, quattro sabati con la musica dal mondo: il programma

La Sala della Comunità e FramEvolution presentano la XXIV rassegna di World Music 2019.

SABATO 2 FEBBRAIO





RACHEL NEWTON (SCOZIA)

Arpa e archi confondono il confine tra i mondi



La cantante e arpista Rachel Newton è specializzata nell'interpretare le canzoni popolari tradizionali sia in inglese che in gaelico, oltre a scrivere e arrangiare la propria musica. Rachel si esibisce da sola, con o in duo con Lauren MacColl al violino e e con un gruppo completo quando il duo è affiancato da Michael Owers al trombone Mattie Foulds alle percussioni e Sarah Hayes alle tastiere. Rachel è membro fondatore di The Sheee The Furrow Collective. Ha pubblicato il suo quarto album solista "West" il 28 settembre 2018, registrato nella vecchia casa da dei suoi nonni ad Achnahaird, Wester Ross



Rachel suona il violino e la viola oltre all'arpa e lavora su una gamma di piattaforme di performance tra cui il teatro e la narrazione. Nel 2009 è stata insignita del premio della critica per il teatro scozzese (CATS) come miglior colonna sonora per il suo lavoro con la Rowantree Theatre Company, Musicista dell’anno alla BBC Radio 2 Folk Award 2017, Miglior Gruppo The Furrow Collective e suona anche con il gruppo scozzese / norvegese Boreas. Il terzo album solista di Rachel, Here's My Heart Come Take, è stato pubblicato nel 2016. Le sue precedenti uscite sono The Shadow Side (2012) e Changeling (2014).

Nel 2016 Rachel ha ricevuto il premio Hands Up per Trad Ignition per l'innovazione, è stata nominata strumentista dell'anno 2016 agli Scots Trad Music Awards ed è Musician of the Year ai BBC Folk 2 Folk Awards 2017. Il suo album Here's My Heart Come Take It è stato selezionato come uno dei 10 migliori album scozzesi del premio album SAY (2017) dell'anno scozzese





SABATO 16 FEBBRAIO