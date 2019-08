ViviFestival 2019: musica, spettacoli, drink &food in Campo Marzio

Cinque giorni di festa in Campo Marzio nel cuore della città.

Da mercoledì 4 a domenica 8 settembre 2019 si svolgerà il Vivi Festival. Non sarà consentito introdurre alcun tipo di bevande e di cibo all’interno della manifestazione. Anche quest’anno ci saranno proposte diverse, dal rock alla musica anni ‘90, con band dal vivo e djset, ma anche pomeriggi all’insegna del gioco per i bambini e per le loro famiglie con la possibilità di assistere ad esibizioni di danza rap e hip hop.

4 | 5 | 6 | 7 | 8 SETTEMBRE 2019 - VIVI Festival - IV Edizione

Campo Marzo, Vicenza

PROGRAMMA

➡ 4 settembre

Rumatera

Ingresso con Offerta Simbolica

➡ 5 settempre

Noyz Narcos in concerto + Guests

Disponibilità limitata di prevendite a 5€

➡ 6 settembre

Random, una festa a caso

Disponibilità limitata di prevendite a 5€

➡ 7 settembre

Nitro Wilson in Concerto + Guests

Disponibilità limitata di prevendite a 5€

➡ DAY 5

HOLI, Il festival dei colori - il primo in Italia

Ingresso con Offerta Simbolica

Domenica 08 settembre 2019: Toco Tutugno, una festa italiana • Vivi Festival

INGRESSO GRATUITO

Tutto il meglio della musica italiana, dall'indie di Calcutta e Coez ai tormentoni degli Articolo 31 e degli 883, dai Subsonica a Gigi D'agostino passando per i successi senza tempo di Rino Gaetano e Battiato.

Una serata in cui cantare a squarciagola i grandi successi italiani di oggi e di ieri; un viaggio su e giù per lo Stivale durante il quale potrete finalmente smettere di inventarvi i testi delle canzoni!

In consolle, il 100% made in Italy.

ALL'INTERNO DEL FESTIVAL TROVERETE ANCHE:

➡ Vicenza • Street Food & Beer Festival

Stage Red Bull

Truck Food da tutta Italia

Area Pic - Nic

Area Children

Skatepark

Aperol Zone

Evento promosso da:

OFF Events

Comune Di Vicenza

Infoline: 3479979802