"Vivi Vicenza: I Venerdì in Corso Fogazzaro": mercatini, musica e giochi per bambini

Terzo appuntamento con Vivi Vicenza - I Venerdì in Corso Fogazzaro venerdì 14 luglio dalle 18 alle 23.30. Nel pomeriggio torna la rassegna fieristica dedicata alle tendenze di artigianato artistico e riciclo creativo. Con l'occasione i negozi rimarranno aperti in orario notturno e saranno proposti giochi per bambini. Inoltre, dalle 20 alle 23 intrattenimento musicale. La manifestazione è a cura dell'Associazione Culturale Pandora, dell'Associazione I Portici di Corso Fogazzaro e in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: associazioneculturalepandora@gmail.com.

