Vivere pienamente la gioia e l'amore ovvero, come liberarsi dalla paura, dalla rabbia e dalla tristezza.



In questo seminario Marco Ferrini ci insegna l’arte di trasformare pensieri ed emozioni disturbanti in risorse, secondo la millenaria Scienza dello Yoga.



Le emozioni non sono mai originate esclusivamente da eventi esterni, da fatti che ti accadono - il torto di un vicino di casa, il tradimento di un compagno, un successo sul lavoro - ma dai tuoi pensieri, dai tuoi giudizi e pregiudizi, che nascono dalla tua visione del mondo.

La bella notizia è che non sei obbligato ad essere triste, in collera, deluso o pieno di paura: puoi decidere di non subire le tue o altrui emozioni, e diventare protagonista e regista di ciò che senti!