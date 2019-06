“Viva Verdi” torna la lirica in piazza dei Signori

Lunedì 1 luglio in piazza dei Signori torna “Viva Verdi”, lo spettacolo di musica lirica ad ingresso libero giunto, quest'anno, alla XV^ edizione.

Coro e Orchestra di Vicenza, diretti dal Maestro Giuliano Fracasso, accompagneranno i diversi momenti dello spettacolo scanditi dalla presentazione di Sara Pinna. Come da tradizione, saranno eseguite le più famose arie di Giuseppe Verdi e di altri importanti compositori.

Sul palco, assieme a una sessantina di coristi e a un'orchestra di 45 elementi, si esibiranno il soprano lirico Daria Masiero, il soprano leggero Daniela Cappiello e il tenore Matteo Falcier.

Il pubblico è invitato ad arrivare in piazza non oltre le 20.40, prima dell’inizio dello spettacolo, per non disturbare le esecuzioni concertistiche. A partire dalle 20 si potranno occupare i molti posti a disposizione che, aggiunti a quelli riservati, saranno circa 1.800.