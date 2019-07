Viste guidate:“Vicenza, tutta un'altra storia”

Mercoledì 17 luglio tornano le visite guidate di AGTA (Associazione Guide Turistiche Autorizzate) nell'ambito del progetto “L'estate a Vicenza 2019” in collaborazione con l'assessorato alla cultura del Comune di Vicenza.

Questa settimana per il ciclo “Vicenza, tutta un'altra storia”, giunto ormai alla quarta edizione, la visita guidata si snoderà lungo corso Palladio ricordando le storie che lo hanno reso protagonista nel corso dei secoli. Tra palazzi esistenti ed altri edifici che non esistono più, si vedrà dove sorgeva l'antico albergo “Al Cappello Rosso”, il preferito da Wolfang Goethe e da altri ospiti illustri in visita a Vicenza, dove si trovava il “Caffè all'azzardo”, luogo amato dall'aristocrazia vicentina arredato con specchi e poltroncine di velluto oppure dove erano le stazioni di posta per far riposare i viaggiatori e cambiare i cavalli.

Tra i palazzi esistenti, ci soffermeremo sul monumentale Palazzo Chiericati, sulla Ca' d'Oro, sveleremo perché Andrea Palladio non ha mai vissuto nella casa che porta il suo nome e molto altro ancora.

Una passeggiata con il naso all'insù lungo l'antica “Strà Grande”, il cui nome spesso è stato modificato in base agli eventi che hanno scandito la storia della città.

👉L'appuntamento è fissato per mercoledì 17 luglio alle 20.30 con ritrovo in piazza Matteotti davanti a palazzo Chiericati. La partecipazione è a contributo libero e responsabile, ma è richiesta la prenotazione per motivi organizzativi scrivendo una mail a vicenzatourguide@gmail.com.