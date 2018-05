Viste guidate gratuite al Castello di Thiene per la giornata nazionale delle dimore storiche

Domenica, 27 maggio, il Castello di Thiene festeggia la Giornata Nazionale delle Dimore Storiche Italiane con Adsi Veneto e Adsi nazionale.

Per accedere al Castello occorre prenotare la propria visita guidata della durata di un' ora circa; i turni sono così suddivisi:

al mattino a partire dalle 10.00 fino alle 12.00; al pomeriggio dalle 14.00 fino alle 18.00.

All'iniziativa partecipano i ragazzi dell’Istituto Tecnico Ceccato, indirizzo turismo, con la presenza dei ragazzi del Cat (Costruzione Ambiente e Territorio): giovani molto preparati che si confronteranno, coadiuvati dal team del Castello, con il ruolo di guida turistica per un giorno.

Si potranno vistare: la Sala Est, la Galleria al Piano Nobile e la Scuderia.



Da sottolineare come l’evento Adsi a cui partecipa il Castello rientra nell’ambito della Private Heritage Week, in programma tra il 24 e il 27 maggio con una serie di attività proposte da tutte le organizzazioni europee della European Historic Houses Association – a cui Adsi aderisce – per celebrare l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale istituito dall’Unione Europea.