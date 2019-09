Vista guidata a Vicenza:musica, arte, storia, artigianato

Una passeggiata in una Vicenza poco conosciuta, alla scoperta di 5 luoghi che hanno ispirato o hanno uno stretto legame con le 5 edizioni di TEDxVicenza, con visite e performance esclusive.

Musica, arte, storia, artigianato e guide professioniste pronte a farvi scoprire lati poco conosciuti e inediti della nostra città.

Qualche indizio?

Una bottega dove la musica prende letteralmente forma e dove oltre a conoscere i dettagli di un mestiere perduto assisteremo ad un piccolo concerto. Un gioiellino di Vicenza dove le idee vengono messe nero su bianco. E poi percorreremo Vicenza in lungo e in largo e l'ammireremo dall'alto in basso... letteralmente!

Il ritrovo è previsto alle ore 09.30 in Piazza Giacomo Matteotti, davanti all'entrata del Teatro Olimpico di Vicenza.

La passeggiata durerà circa 3 ore, e per chi vorrà aperitivo finale tutti assieme.

Sabato mattina dalle ore 09:30 alle 12:30

Piazza Giacomo Matteotti, 36100 Vicenza VI, Italia

Organizzato da TEDxVicenza

ticket

Biglietti · € 15

www.eventbrite.it