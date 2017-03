Visite guidate gratuite e laboratorio "Anti-Noia" a "Oltre l'Uomo" a Schio

Alla mostra "Oltre l'Uomo" tornano le visite guidate gratuite e senza prenotazione in orari e date precise: martedì, mercoledì, giovedì e venerdì alle 17.30, il sabato e la domenica alle 11.00. http://www.distrettoscienza.it/visite-guidate/ Domenica 12 marzo alle 15.00 torna la Giornata Anti-Noia, un'esperienza per famiglie curiose che prevede ingresso alla mostra interattiva Oltre l'Uomo + un laboratorio esperienziale a tema. Domenica c'è Microworld per fare un salto indietro nel tempo quando, nel 1610 fu pubblicato il trattato di astronomia Sidereus Nuncius, scritto da Galileo Galilei a cui dobbiamo l'invenzione del metodo scientifico, la promozione della rivoluzione eliocentrica e il perfezionamento del cannocchiale. Se hai almeno 7 anni e hai sempre desiderato utilizzare strumenti ottici iscriviti a MICROWORLD! Mercoledì 15 marzo inizieranno gli eventi di Oltre l'Uomo. Una rassegna di conferenze dedicate ai temi e alle riflessioni innescate dalla mostra "Oltre l'Uomo: da Leonardo alle Biotecnologie". Imprenditori, scienziati, manager, ricercatori, chef si alterneranno sul palco in veste di relatori per trattare un programma ricco e variegato che trae spunto dalle diverse declinazioni dell'ingegno umano: biomedicina, robotica, industria 4.0, genetica, cucina molecolare, benessere sono solo alcuni esempi. Le conferenze avranno tutte carattere divulgativo e non tecnico con l'obiettivo di coinvolgere un pubblico eterogeneo, accomunato dal piacere della conoscenza e dell'approfondimento sui grandi temi dell'innovazione del sapere contemporaneo. Tutti gli incontri, salvo diverse indicazioni, si terranno presso il Lanificio Conte a Schio alle ore 21.00. Si inizia mercoledì 15 marzo, alle 21.00 con l'Industria 4.0: cos'è e come saperla affrontare! Info. e registrazioni: http://www.distrettoscienza.it/eventi/.

