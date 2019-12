Visite guidate a Vicenza: alla scoperta delle opere di Dalì genio surrealista

In centro storico a Vicenza si possono ammirare le sette monumentali statue di Salvador Dalì. Per approfondire la conoscenza del linguaggio dell'artista surrealista spagnolo, l'assessorato al turismo offre l'occasione di partecipare ai tour guidati Passeggiando con Dalì.

Nove appuntamenti (sette visite in italiano e due in inglese) in programma domenica 8, il 15, il 22 e il 29 dicembre e poi il 5, il 12 e il 19 gennaio. Il ritrovo è previsto alle 10.30 allo Iat di piazza Matteotti, accanto al Teatro Olimpico.

Sette domeniche consecutive, nove occasioni imperdibili per apprezzare il genio di Dalì attraverso le sculture arrivate in città in settembre e che vi rimarranno fino a gennaio 2020.

Il percorso, condotto da guide turistiche, raggiungerà quindi la Danza del Tempo III, in piazza San Lorenzo, il Pianoforte Surrealista, tra contra' Cavour e corso Palladio, la Danza del Tempo I in piazza delle Erbe, la Ballerina daliniana, nella Basilica Palladiana, l’Elefante del Trionfo, in piazza dei Signori, Omaggio a Tersicore a Campo Marzo e la Venere spaziale, in piazza Matteotti.



Le visite dureranno 90 minuti, per un massimo di 30 persone.

Sono in programma anche visite in lingua inglese domenica 29 dicembre e 19 gennaio alle 10.

Al termine del percorso, esibendo il ticket, il bar Matteotti offrirà un drink a tutti i partecipanti.

Costo della visita: 5 euro. Prenotazione obbligatoria allo Iat, 0444320854, iat@comune.vicenza.it.

L'iniziativa è organizzata con Consorzio Vicenzaè, Dalì Universe, Guide turistiche di Vicenza, Italian exibition group.