Visite e soggiorni al Castello di Thiene: gioiello gotico del XV secolo

Dal 19 marzo al 10 novembre 2017 si potrà visitare il Castello di Thiene, il più prestigioso edificio gotico del XV secolo, simbolo della Città di Thiene anche durante la settimana. Le visite individuali interesseranno il cortile, le sale al piano terra ala ovest, la galleria al primo piano e la scuderia e sarà possibile parteciparvi senza necessità di prenotazione. Sarà sufficiente presentarsi in portineria del castello negli orari di partenza delle visite (durata di circa 50 minuti). Il Castello di Thiene rappresenta un esempio di villa pre-palladiana unico nel suo genere, risalente al 1450, dove caratteristiche estetiche e funzionali del castello si uniscono ad elementi tipici del palazzo veneziano, rendendolo un importante caposaldo nell'evoluzione delle ville residenze civili della Regione del Veneto. Edificio più rappresentativo della Città di Thiene, tra arte, storia e architettura sarà possibile camminare tra le sale del Castello dove sono conservati intatti gli affreschi realizzati dai due principali allievi del Veronese, Giovanni Antonio Fasolo e Giambattista Zelotti, mobili e quadri d'epoca. Un tuffo nella storia per rivivere atmosfere di secoli passati con uno sguardo al magnifico parco e alle famose scuderie del Muttoni. L'evento è a cura di Associazione Pedemontana Vicentina - ufficio IAT di destinazione "Thiene e la Pedemontana Vicentina" e Comune di Thiene. Orari visite: martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e domenica ore 15 - ore 16 - ore 17; sabato ore 10 e ore 11. Biglietti: singoli 10 euro; gruppi 8 euro se più di 20 persone; studenti in comitiva e ragazzi 12-18 anni 6 euro; studenti universitari 8 euro; pacchetto famiglia 1 (genitori + 1 figlio 12-18 anni) 25 euro; pacchetti famiglia 2 (genitori + 2 figli 12-18 anni) 28 euro. Accesso gratuito per i bambini sotto i 12 anni. Per informazioni: info@castellodithiene.com.

SOGGIORNO IN CASTELLO: Il sogno di dormire in un antica e prestigiosa dimora diventa realtà nel Castello di Thiene del XV secolo, nel cuore del centro di Thiene a pochi chilometri da Vicenza. Il complesso comprende un parco storico di 12000 metri quadri con alberi secolari e essenze, su cui si affacciano le camere situate al piano nobile del castello. Le suite sono doppie fino ad un massimo di otto posti letto e possono essere affittate singolarmente o tutte insieme da uno stesso nucleo familiare o gruppo di amici durante tutto l’anno. Servizi: aria condizionata e riscaldamento - accesso internet wireless - lettino per bambini su richiesta senza sovrapprezzo - parcheggio interno al parco - servizio POS. Su richiesta si organizzano cene di gala nei saloni del Castello. Per prenotazioni: info@castellodithiene.com

EVENTI AL CASTELLO DI THIENE: è il luogo ideale per ospitare ricevimenti, convegni,meeting aziendali, esposizioni di interesse culturale, concerti, mostre d’arte, shooting fotografici e spot televisivi. La suggestione di un castello medievale, il fasto di una nobile dimora, il privilegio di un grande parco, garantiscono prestigio ed eleganza ad eventi indimenticabili. I 15.000 metri quadri a disposizione comprendono la grande corte nobile circondata da 15 magnolie secolari sul fronte del Castello e il vasto giardino “romantico” con cedraia e grotta rinascimentale sul retro. Ampi spazi al coperto come il portico in stile neogotico, le numerose sale adiacenti con arredi e affreschi d’epoca e le splendide scuderie settecentesche permettono molteplicità di soluzioni a seconda delle varie esigenze. Ogni anno al Castello di Thiene si tengono alcuni eventi fissi: "Panni Alti Vintage Expo", mostra-mercato dedicata al vintage, remake e autoproduzioni a fine aprile-inizi di maggio; "Viridalia", mostra-mercato di piante, fiori, oggetti da giardino e cibo biologico a settembre; "Tempo di Natale", mostra-mercato delle eccellenze artigiane a novembre. Per informazioni Francesca di Thiene: 329.8541962.

MATRIMONI IN CASTELLO: Si riserva uno sconto del 20% per tutti gli sposi che sceglieranno di realizzare il loro ricevimento in Castello in un giorno feriale.

