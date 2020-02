Visita guidata ad uno dei più affascinanti capolavori di Andrea Palladio. Grazie ad una apertura straordinaria e fuori stagione degli interni, sarà possibile scoprire la storia del monumento, le sale affrescate del piano nobile e le storie di chi ci ha abitato. Un'occasione da non perdere per immergersi in una delle icone dell'architettura mondiale.

Visita guidata Villa La Rotonda - Apertura straordinaria interni sabato 22 febbraio 2020 dalle ore 14:30 alle 16:00



Villa Almerico Capra, conosciuta come "La Rotonda," di Andrea Palladio

“Forse mai l'arte architettonica ha raggiunto un tal grado di magnificenza” (J. W. Goethe, after a visit to La Rotonda on September 22, 1786)

La Rotonda non è una villa. E’ qualcosa di più. Nei secoli è stata visitata da poeti ed artisti, regnanti e uomini di stato, studiosi e amanti dell’arte, viaggiatori e turisti da tutto il mondo. Dopo 500 anni, La Rotonda oggi è sempre un luogo di pura bellezza in grado di trasmettere ispirazione, cultura, gioia ai propri visitatori.

Probabilmente l'edificio palladiano più celebre al mondo, "La Rotonda" è divenuto un sito patrimonio dell'UNESCO insieme alla città di Vicenza e le altre ville palladiane sparse sul territorio veneto.



E' obbligatoria la prenotazione tramite mail a vicenzatourguide@gmail.com

Dove: ritrovo all'ingresso della villa in via della Rotonda, 45 (VI)

Costo: 20,00 euro a persona comprensivi di biglietto di ingresso e visita guidata

Durata: 1,30 ora circa

La visita si terrà anche in caso di maltempo.

La visita sarà confermata al raggiungimento del numero minimo di iscritti.