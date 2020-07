Visita guidata ai parchi e giardini di vicenza

We Tour si fa Green e vi propone una passeggiata di un paio d'ore che andrà ad attraversare i giardini e i parchi cittadini più conosciuti.

Il ritrovo è in piazza Matteotti presso l'entrata del Giardino dell'Olimpico alle 17.15. Si proseguirà poi verso Parco Querini, si attraverserà il Giardino Salvi e si concluderà la camminata a Campo Marzo. Un itinerario nel verde alla ricerca del fresco per scoprire storie e curiosità di questi luoghi tanto amati dai Vicentini.

In ottemperanza alle norme anti Covid l'evento avrà un numero massimo di partecipanti, è obbligatoria pertanto la prenotazione.

Tariffa di partecipazione € 15

Per info e iscrizioni: info@wetourguide.it



Tutti i dettagli qui: http://www.wetourguide.it/2020/07/13/4-passi-nel-verde/