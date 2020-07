Visita guidata a Vicenza "lapidi e muri parlanti....by night"

Lo sapevi che i muri della tua città ti possono raccontare tante storie? Quante volte, passeggiando per le vie del centro, hai notato su qualche muro un affresco, una lapide oppure una scultura e ti sei chiesto cosa significa? Questo nostro percorso serale ti farà scoprire le curiosità e gli aneddoti nascosti dietro i segni che i nostri antenati hanno fissato nella memoria della collettività attraverso immagini e scritture.

Partenza del tour ore 20.30 da Piazza Matteotti davanti all'Ufficio Turistico.

In ottemperanza delle norme anti-Covid il numero dei partecipanti è limitato; è consigliabile quindi la prenotazione.

La tariffa di partecipazione è di 15€, comprensivi di auricolari per garantire la vostra massima sicurezza.

Per info e iscrizioni: info@wetourguide.it