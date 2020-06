Visita guidata a Vicenza: la rinascita tra borghesia e nobiltà

Scopriamo insieme questa piccola città veneta diventata, nel corso del Rinascimento grazie a uno dei più celebri architetti italiani, Andrea Palladio, un museo all'aperto, ricco di scorci, architetture.. da fotografare e ricordare!

Cominceremo da Piazza Castello, alla ricerca del castello che ormai non c'è quasi più e proseguiremo con una passeggiata nel celebre "liston" vicentino, Corso Palladio, parlando non solo di arte ma anche di moda, oreficeria, eleganza e tutto ciò che fanno di Vicenza città ricca.. in tutto! Uno sguardo veloce alla Chiesa della S. Corona e poi continueremo lungo Contrà porti.. perché a Vicenza le "vie" non esistono! Ci lasceremo incantare da Palazzo Thiene e dalle sue leggende, da Palazzo Barbaran da Porto e dalle astuzie del suo architetto.. per terminare nella Grande Piazza dei Signori, che per alcuni vuole essere una piccola Piazza S. Marco, dominata dalla grande Basilica Palladiana, che dal nome sembra una chiesa.. ma chiesa non è!

E, infine.. Piazza Matteoti che per i vicentini è la loro "isola", ammireremo l'eleganza di Palazzo Chiericati e cercheremo di capire perché c'è un castello che in realtà contiene un teatro!

