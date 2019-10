Visita guidata:Il Cavaliere tra gli Oceani - il Grande Viaggio di A. Pigafetta

Vista guidata in Centro a Vicenza sui luoghi in cui ha vissuto il grande viaggiatore Antoni Pigafetta

UN FAVOLOSO VIAGGIO NELL’ARCHITETTURA DEL 400:

-L’ESOTISMO RAFFINATO DELLA CASA PIGAFETTA

-LA VIA DELLE SPEZIE E I RE “DROGHIERI”:

-PORTOGALLO E SPAGNA ALLA CONQUISTA DEGLI OCEANI

-IL VIAGGIO DI MAGELLANO DEL 1519-22:

-STORIA DELLA PRIMA CIRCUMNAVIGAZIONE DELLA TERRA



Il programma

-Ore 15.30. Ritrovo allo Spazio “Hands” in Contrà SS. Apostoli 29 (5 min a piedi da piazza dei Signori).

-Ore 15.45 - 16.15 circa. Illustrazione della facciata della Casa Pigafetta in Contrà Pigafetta 11 (3 min a piedi dallo Spazio Hands), capolavoro dell’architettura di transizione tra gotico-veneziano e primo rinascimento. Di per sé straordinario racconto di citazioni “esotiche”, animali mitologici e fantastici, motivi decorativi classici e orientali, l’edificio rappresenta il meraviglioso fondale ideale per tracciare un profilo di Antonio Pigafetta.

-Ore 16.30 - 18.00 circa. Ritorno allo Spazio Hands e Conferenza con videoproiezione: narrazione degli eventi principali del Viaggio di Magellano del 1519-22 secondo il racconto Relazione del primo viaggio intorno al mondo di Antonio Pigafetta

-Ore 18.00 - 18.30 circa. Aperitivo finale



Quota di iscrizione: 20 euro

La quota sarà raccolta direttamente al ritrovo alle 15.30 allo Spazio Hands.

Iscrizioni entro il 21 ottobre:

manuelaveronesi12@gmail.com, tel. 335 795 6569

In caso di maltempo la visita si svolgerà comunque



Sabato dalle ore 15:30 alle 18:30

HANDS di Manuela Veronesi

Contrà SS. Apostoli 29, 36100 Vicenza