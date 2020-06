Visita guidata al centro storico di Vicenza

Non c’è modo migliore, per presentare Vicenza, delle motivazioni che ha usato l’UNESCO per inserire la città nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità. “Vicenza è una realizzazione eccezionale in considerazione dei numerosi contributi architettonici di Andrea Palladio”…”Per la sua architettura, la città ha esercitato una forte influenza sull’architettura e le regole d’urbanesimo nella maggioranza dei paesi europei e del mondo intero”.

Visitare Vicenza, quindi, significa essenzialmente andare sulle tracce della vita e delle opere di Palladio. Del resto è inevitabile farlo: tutti i monumenti più rappresentativi della città sono opera dell’architetto. Si parte da Piazza dei Signori, con la Basilica Palladiana e il Palazzo del Capitaniato, si prosegue con l’eccezionale Teatro Olimpico, si scopre la complessità della produzione palladiana attraversando il Corso Palladio e Palazzo Chiericati. Si resta meravigliati dalle linee armoniche e poi Vicenza è accogliente, si gira a piedi, si mangia e si beve bene ed è ospitale.

Le passeggiate attraverso il centro storico, della durata di due ore, hanno luogo tutti i sabati alle ore 14.30.

L'itinerario si snoda lungo le più belle vie del centro, dove sorgono i palazzi di Andrea Palladio, partendo da Piazza Matteotti per terminare in Piazza dei Signori con la Basilica Palladiana e Loggia del Capitaniato.

Date

Giugno

SAB 27 ore 14:30 - 16:30

Luglio

SAB 4 ore 14:30 - 16:30



SAB 11 ore 14:30 - 16:30



SAB 18 ore 14:30 - 16:30



SAB 25 ore 14:30 - 16:30

Agosto 2020

SAB 1 ore 14:30 - 16:30



SAB 8 ore 14:30 - 16:30



SAB 15 ore 14:30 - 16:30



SAB 22 ore 14:30 - 16:30



SAB 29 ore 14:30 - 16:30

La quota di partecipazione è di 10 € a persona, ragazzi fino a 16 anni gratis.

Massimo 10 persone (come da direttiva nazionale)

Obbligo di rispetto delle norme anti Covid-19: distanza 1 metro, mascherina, guanti o gel disinfettante.

L'itinerario non prevede visite agli interni.

Ritrovo in Piazza Matteotti, presso l'ufficio IAT, almeno 15 minuti prima della partenza, per poter sbrigare le formalità.

Prenotazione consigliata.

visiteguidate.vicenza@gmail.com

Ufficio Iat tel. 0444 320854 (aperto tutti i giorni 9.00-13.00/13.30-17.30)