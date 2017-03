Visita guidata alle Prigioni di Mossano: il palazzo scolpito nella roccia

Domenica 12 marzo a partire dalle 9 nella piazza di Mossano la Pro Loco organizza la visita guidata alle "Prigioni", una sorta di antichissimo “palazzo” quasi interamente scolpito nella roccia. Si trovano all’interno di Villa Giulia ed è stato costruito sfruttando alcune cavità naturali, scavate e modificate fino a ottenere stanze, scale, porte e finestre, fra cui una singolare loggia a cinque pilastri. Protette da cinte murarie ricavate sfruttando alcuni gradoni rocciosi. L’edificio principale si sviluppa per circa 50 m. in lunghezza e 11-12 m. in altezza. Nell'area che circonda l'edificio sono state realizzate delle cinte murarie sfruttando dei gradoni rocciosi che affiorano dal terreno. Le fonti storiche parlano di questa costruzione fin dal XIV secolo come di un edificio in disuso, di cui non si conosce l'origine: si pensa che il complesso fosse molto più antico. Il toponimo vescovado, ancora in uso fino a tutto il 600, conferma che la proprietà era del vescovo di Vicenza, che deve averla usata come posto di guardia per i possedimenti che aveva a Mossano, fino almeno dal XI secolo.. La quota di partecipazione a persona è di 2 euro (dai 16 anni in su) - gratuito per i ragazzi fino ai 15 anni. Per informazioni: 347.2914152 - 349.1730239 - proloco@comune.mossano.vi.it. Prossime aperture: Domenica 28 maggio 2017 (alle ore 14 dalla piazza di Mossano) - Domenica 27 Agosto 2017 (alle ore 9 dalla piazza di Mossano). Le prigioni sono anche visitabili su richiesta con almeno 20 giorni d’anticipo.

