Visita guidata alla Rotonda

Villa La Rotonda, capolavoro di Andrea Palladio

C’è una parte segreta della villa, una zona che normalmente non si visita durante l’orario di apertura e che per l’occasione verrà svelata solo al nostro gruppo: il piano terreno e le cucine, per secoli cuore pulsante della Rotonda.

Visiteremo inoltre il giardino e il piano nobile, con i suoi meravigliosi stucchi ed affreschi.

Non solo arte e architettura, ma anche storie vere e fatti di cronaca che hanno riguardato da vicino chi ha vissuto in villa nel corso dei secoli.

Vi condurremo alla scoperta di uno dei monumenti più visitati al mondo: villa Rotonda, capolavoro di Andrea Palladio.

I saloni affrescati, l'architettura palladiana, le storie di chi ci ha vissuto ci accompagneranno alla scoperta di un sito patrimonio Unesco tra i più visitati al mondo.

Prenotazione obbligatoria scrivendo una mail a vicenzatourguide@gmail.com

Dove: ritrovo all'ingresso della villa in via della Rotonda, 45 (VI)

Costo: 15,00 euro a persona comprensivi di biglietto di ingresso e visita guidata

Durata: 1 ora circa

La visita si terrà anche in caso di maltempo.

La visita sarà confermata al raggiungimento del numero minimo di iscritti.