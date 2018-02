Visita guidata alla mostra di Frida Kahlo a Milano: partenze in bus da vicenza e provincia

Organizziamo, con partenze in bus da Sarcedo (VI) e provincia, la visita guidata alla Mostra di Frida Kahlo. Oltre il mito, proposta al Mudec di Milano.

Frida Kahlo: a Milano una mostra che celebra la straordinaria pittrice messicana.

Il MUDEC-Museo delle Culture di Milano celebra Frida Kahlo (1907 – 1954) con una grande e nuova retrospettiva. Un’occasione per vedere finalmente in un’unica sede espositiva dopo 15 anni tutte le opere provenienti dal Museo Dolores Olmedo di Città del Messico e dalla Jacques and Natasha Gelman Collection, le due più importanti e ampie collezioni di Frida Kahlo al mondo, e con la partecipazione di autorevoli musei internazionali che presteranno alcuni dei capolavori dell’artista messicana mai visti nel nostro Paese.