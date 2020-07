Visita guidata a villa Caldogno

Sabato 25 Luglio visite guidate a Villa Caldogno a cura di We Tour Guide.

Visita degli esterni e degli interni della villa per ammirarne gli affreschi e per scoprire come i nobili amavano trascorrere le loro giornate estive durante il periodo di permanenza nelle loro residenze estive.Quali erano i loro passatempi preferiti? Che abbigliamento prediligevano? Cosa condividevano sulle loro tavole imbandite all'ora della merenda?

Per scoprirlo basta iscriversi al tour!!!

In rispetto delle norme anticovid, il numero dei visitatori che accederanno alla villa è limitato, pertanto la prenotazione è obbligatoria.Uso della mascherina Obbligatorio.

Punto di ritrovo nel giardino della villa subito fuori dalla biglietteria pochi minuti prima dell'orario di visita.

ORARI DI VISITA

ore 15

ore 16,30

Per info e prenotazioni : info@wetourguide.it

Nella prenotazione bisogna specificare la preferenza di orario