Visita alla mostra a lume di candela

Spazio Rizzato, il progetto culturale di Ottica Rizzato a Marano Vicentino (VI) propone la visita guidata in notturna a lume di candela della mostra "ROBERTO FONTANELLA: Solve et coagula" per approfondire la simbologia e i concetti filosofici da cui nascono le opere dell'artista.



A cura di Alice Traforti, la mostra indaga il mistero che da sempre circonda l'Alchimia: a che cosa serve? A creare la pietra filosofale, a distillare l'elisir di lunga vita, a trasmutare il metallo in oro? Le opere selezionate presentano i concetti filosofici su cui fonda l'antica pratica alchemica, intesa come un percorso di crescita ed elevazione di anima, corpo e spirito dal mondo materiale verso l'illuminazione, attraversando le tre fasi principali della Nigredo, Albedo e Rubedo, corrispondenti ai colori nero, bianco e rosso usati nelle opere. Si instaura un parallelismo anche tra il processo alchemico e l'atto di ricerca artistica con il fine ultimo di interrogarsi sul senso che l'Alchimia, e la stessa Arte quindi, possa avere oggi, nell'epoca del digitale.



INFORMAZIONI

La mostra è accessibile dall'ingresso principale di OTTICA RIZZATO in Piazza Silva, 65 – Marano (Vicenza).



info_0445 623323 / spaziorizzato@gmail.com



COLLABORAZIONI

Parrocchia di Marano Vicentino

Ottica Rizzato_ www.otticarizzato.com

Alice Traforti narrAzioni per l'arte contemporanea_ www.alicetraforti.it



Con il patrocinio del Comune di Marano Vicentino – www.comune.marano.vi.it