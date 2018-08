Visita agli animali in Fattoria

I nostri piccoli ospiti potranno vedere da vicino gli animali che abitano in fattoria, daranno da mangiare il fieno alle mucche, raccoglieranno le uova delle galline e gli daranno da mangiare, potranno accarezzare un coniglietto. La visita è gratuita per i bambini che ospitano nella nostra struttura. Per tutti gli altri il prezzo è di € 8.00.