"Vis-à-Vision": TEDxVicenza 2017 al Teatro Comunale di Vicenza

Sabato 6 maggio dalle 11 alle 18.30 si terrà "Vis-à-Vision" per la terza edizione della rassegna culturale TEDxVicenza al Teatro Comunale di Vicenza in viale Mazzini 39. In linea con il motto “ideas worth spreading”, la manifestazione vicentina, una dei più grandi eventi TEDx in Italia, si pone l’obiettivo di dare spazio a storie e idee che siano fonte d’ispirazione per tutti. Vis-à-Vision è un gioco di parole che diventa simbolo del confronto di cui tutti hanno bisogno per progettare nuovi orizzonti con la volontà di cogliere l’attimo, ma con l’obiettivo di realizzare il domani. È una riflessione costruttiva sul futuro, su chi ci sarà e sull’eredità che verrà lasciata. Vedi anche per approfondire: "TEDxVicenza 2016".

PROGRAMMA: gli speaker e i performer condivideranno sul palco le loro esperienze ad alto fattore emozionale grazie alle quali vogliamo proporre un confronto per una visione futura a lungo termine lasciando al pubblico libera interpretazione del messaggio. L'evento verrà presentato dal conduttore televisivo Giovanni Vernia. Alcuni interventi saranno tenuti in lingua inglese. E' comunque previsto un servizio gratuito di traduzione simultanea. In caso di partecipanti disabili e/o con mobilità ridotta si prega di contattare l’organizzazione per poter assicurare l’assistenza necessaria.

SPEAKER TEDxVicenza 2017: Adam Ben Ezra (musicista); Alessia Gloder (studentessa in Ingegneria Aerospaziale); Camilla Vivian (mamma); Caroline Buchanan (giornalista e scrittrice); Daniel Disselkoen (artista visivo); David Monacchi (compositore eco-acustico); Francesco Venturini (CEO Enel Green Power); Luca Alessandrini (ingegnere del design d'innovazione); Luca Longo (assistant professor (right & left brain thinker); Marta Antonelli (ricercatrice); Matteo Ward (purpose investor); Salvatore Aranzulla (divulgatore informatico); Sergio Imparato (docente di Politica Estera).

GIOVANNI VERNIA: nasce e cresce a Genova, dove si laurea in ingegneria elettronica con il massimo dei voti, per poi trasferirsi a Milano dove ha fatto una brillante carriera lavorando per oltre dieci anni in multinazionali americane. Si rende però conto sempre più che la sua vis-à-vision era un’altra e che doveva necessariamente raggiungerla. Dopo aver deciso di abbracciare il mondo dello spettacolo, riesce ad ottenere una serie di successi, che ad oggi lo hanno portato a calcare i più importanti palchi della televisione italiana, a far cinema, radio, teatro e a diventare un vero fenomeno del web, come testimoniano i suoi numeri: 1.900.000 sono i suoi fans su facebook, decine di migliaia su Instagram. Il suo recente video, con cui ha realizzato una cliccatissima parodia del famoso ballerino di una ben nota compagnia telefonica, ha superato i 9.000.000 di visualizzazioni in poche settimane.

VIS-A-VISION: faccia a faccia con il futuro, una proiezione del domani che verrà. È il coraggio di aprirsi al confronto, di spingersi oltre, di avere un progetto a lungo termine, attraverso un concetto di visione inteso nei suoi molteplici aspetti. Reinterpretare il mito del carpe diem, trovando rifugio tra le confortevoli pareti del presente e sperimentando nuove alternative e nuove possibilità. Vis-à-Vision regala una prospettiva straordinaria, andando al di là di tutto questo, superando i confini dell’immediatezza e aprendo lo sguardo per oltrepassarne i limiti. Attraverso una presa di coscienza del mondo che vediamo ora, possiamo avvicinarci a una nuova visione del futuro con entusiasmo e fiducia (tratto da www.tedxvicenza.com).

TED: acronimo di Technology, Entertainment, Design il TED è un’organizzazione noprofit, che cura eventi con l’obiettivo di far incontrare le menti e le idee più stupefacenti e innovative del pensiero globale. La sua mission può essere riassunta nel motto “ideas worth spreading”. TED crede fermamente nel potere che le idee hanno di cambiare il comportamento e la vita delle persone e il modo in cui queste si relazionano l’una con l’altra. Ogni anno TED riunisce personalità di spicco che si alternano sul palco per condividere idee e progetti innovativi. I loro interventi sono poi messi a disposizione, gratuitamente, sul sito ted.com affinché i loro messaggi possano essere diffusi in tutto il mondo. Agli eventi TED sono intervenuti Bill Gates, il fondatore di Amazon Jeff Bezos, Bono Vox, i co-fondatori di Google Sergey Brin e Larry Page, Richard Branson, Al Gore, Isabel Allende e centinaia di altri influenti intellettuali e opinion leader.

L’organizzazione concede, tramite licenza, la possibilità di realizzare versioni locali degli eventi TED, i TEDx (x=independently organized TED event), con l’obiettivo di trasmettere lo spirito e l’esperienza TED ad un pubblico sempre più vasto.

BIGLIETTI: Ticket Duchessa (per diventare sostenitore di TEDxVicenza) da 100 euro, che comprende pranzo, gift bag, coffee break pomeridiano e cena con speaker, partner e team organizzatore; Ticket Silvestro con pranzo a 40 euro, che include gift bag, pranzo e coffee break pomeridiano; Ticket Romeo senza pranzo a 25 euro, che include gift bag e coffee break pomeridiano; Ticket Romeo per studenti senza pranzo a 15 euro, che include gift bag e coffee break pomeridiano.

PREVENDITE ON LINE: www.eventbrite.it/e/biglietti-tedxvicenza-2017-vis-a-vision-32974956984

INFORMAZIONI: www.tedxvicenza.com

