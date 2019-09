Viridea: i bimbi possono provare a cavalcare un dolcissimo pony o cavallino

Viridea, in collaborazione con la scuola di equitazione Horse Passion, propone un appuntamento con pony e cavallini, un’occasione per i bambini più piccoli di scoprire questi meravigliosi animali e salire per la prima volta sulla sella.



In occasione di questa giornata, nel parco esterno del Viridea Garden Center di Torri di Quartesolo i bambini a partire dai 4 anni avranno l’opportunità di vivere il loro “Battesimo della Sella” e provare l’emozione di cavalcare per la prima volta un dolcissimo pony o cavallino.

La manifestazione sarà anche un momento di incontro privilegiato con questi animali per tutti gli appassionati di cavalli ed equitazione.



La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, senza necessità di iscriversi in anticipo.