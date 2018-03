Viridea organizza : Un regalo fai da te per la festa del papà

Viridea invita tutti i bambini a partecipare domenica 18 marzo 2018 ad unlaboratorio creativo gratuito in occasione della ricorrenza della Festa del Papà.

Gli animatori presenti guideranno i bambini nella realizzazione di uno speciale svuotatasche utilizzando materiali semplici e di recupero come coppette del gelato, cartoncini, colori e glitter. Non mancherà infine una decorazione con un grande cuore, per esprimere tutto l’affetto e la riconoscenza al proprio papà.



Al termine del laboratorio i piccoli potranno portare a casa con sé la loro creazione, da donare al papà nel giorno della sua festa per rivolgergli un dolce messaggio: “Svuota le tasche da tutto il resto, e corri a giocare con me!”

