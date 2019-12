VIOFF - Vicenzaoro Fuori Fiera

Torna VIOFF, dal 17 al 19 gennaio 2020 nel cuore di Vicenza. La quarta edizione del Fuori Fiera di Vicenzaoro sarà dedicata al “Golden Factor”: la celebrazione del talento in ogni sua forma. Un’ode alla capacità innata di ogni individuo, coltivata con impegno e dedizione, che si concretizza nella sfera personale, relazionale e professionale, confluendo in arte, impresa, cultura, gastronomia, intrattenimento e molto altro.

VIOFF Golden Factor riserverà un ricco programma di iniziative rivolte al grande pubblico, con proposte per tutti i gusti e tutte le età.

Nella mattinata di venerdì 17 gennaio VIOFF Golden Factor prenderà ufficialmente il via al Teatro Comunale di Vicenza con i Talent Talk: un appuntamento tra istituti formativi, poli scolastici di alta formazione, aziende di rilevanza nazionale e studenti delle scuole superiori di Vicenza e provincia sui temi del talento e dell’innovazione.

Sempre a partire da venerdì 17, fino a domenica 19 gennaio, nel Polo Universitario di Vicenza avrà luogo la tre giorni di moda e cultura Miss VIOFF, per accendere i riflettori sulla ricchezza territoriale nel settore della moda con aziende di abbigliamento, pelletteria e gioielleria, famose in tutto il mondo. Sfilate, talk introduttivi sulle nuove tendenze, sulla sostenibilità e sulla creatività e con il coinvolgimento dei commercianti delle vetrine del centro storico.

Ventuno botteghe storiche del centro di Vicenza saranno location di un’esclusiva mostra diffusa dal titolo A&D - Artigianato e Design promossa da CNA Veneto Ovest, un evento ideato per mettere l’accento sull'eccellenza artigiana e manifatturiera del Made in Italy, con l’esposizione di prodotti realizzati da diversi laboratori artigiani. La mostra, gratuita ed aperta al pubblico, sarà in programma dal 17 gennaio al 2 febbraio.

Negozi, bar e ristoranti ospiteranno, invece, le esibizioni artistiche e musicali, teatrali e di ballo, di giovani talenti e, in collaborazione con Confcommercio Vicenza, allieteranno la propria clientela con gustosi menù a tema Golden. Anche le vetrine saranno allestite a tema Golden Factor. Le performance saranno organizzate in collaborazione con il Conservatorio di Vicenza e la curatrice d’arte vicentina Sharon Di Carlo.

PROGRAMMA

Venerdì 17 gennaio



08.00 – 23.00

GOLDEN MENU- CENTRO STORICO

Proposte enogastronomiche a tema Golden nei ristoranti e nei locali del centro storico

17.00 – 20.00

A&D - ARTIGIANATO & DESIGN - CENTRO STORICO

Mostra diffusa a cura di CNA Veneto Ovest

09.00 – 13.00

TALENT TALK - TEATRO COMUNALE DI VICENZA

Incontro tra il mondo delle imprese e delle scuole, con il contributo di Sistema Moda Italia

17.00 – 20.00

MISS VIOFF - UNIVERSITÀ DI VICENZA

Sfilata di apertura con le aziende orafe e di gioielleria del territorio

18.00 – 20.00

GOLDEN TALENTS - CENTRO STORICO

Talenti d’Oro in esibizione negli esercizi commerciali del centro storico

Sabato 18 gennaio

08.00 – 23.00

GOLDEN MENU - CENTRO STORICO

Proposte enogastronomiche a tema Golden nei ristoranti e nei locali del centro storico

09.00 – 18.00

A&D - ARTIGIANATO & DESIGN - CENTRO STORICO

Mostra diffusa a cura di CNA Vieneto Ovest

15.00 – 18.30

VICENZA IN ORO 1333 - CENTRO STORICO

Spettacolo itinerante alla scoperta dell’oreficeria e dell’orologeria vicentina. Per informazioni e prenotazioni contattare: tel. 0444 544918, mail. vicenzainoro@gmail.com

15.00 – 16.30

OPEN DAY GOLD MANUFACTURING - IPSIA LAMPERTICO

Presentazione del nuovo percorso di studi col contributo del Tavolo Intercategoriale Orafo di Vicenza

17.00 – 20.00

MISS VIOFF - UNIVERSITÀ DI VICENZA

Sfilata di abbigliamento con i negozianti delle vetrine del centro

18.00 – 20.00

GOLDEN TALENTS - CENTRO STORICO

Talenti d’Oro in esibizione negli esercizi commerciali del centro storico

18.00 – 22.00

RITRATTO DI DONNA - BASILICA PALLADIANA

Apertura serale della mostra “Il sogno degli anni Venti e lo sguardo di Ubaldo Oppi”

19.00 – 20.30

VIWINE GOLD EDITION - CENTRO STORICO

Appuntamento dedicato della manifestazione sulle eccellenze vinicole e gastronomiche locali

20.30 – 21.00

GOLDEN FACTOR: PALLADIO TRIBUTE - BASILICA PALLADIANA

Spettacolo illuminotecnico e musicale in tributo ad Andrea Palladio

21.00 – 22.00

L'URLO - SPAZIO AB 23

Spettacolo teatrale a cura di Theama Teatro - ingresso unico € 3,00

Domenica 19 gennaio

08.00 – 23.00

GOLDEN MENU - CENTRO STORICO

Proposte enogastronomiche a tema Golden nei ristoranti e nei locali del centro storico

09.00 – 18.00

A&D - ARTIGIANATO & DESIGN - CENTRO STORICO

Mostra diffusa a cura di CNA Veneto Ovest

10.30 – 12.00

PASSEGGIANDO CON DALÌ - CENTRO STORICO

Visite guidate in città in italiano ed inglese alla scoperta delle opere del genio surrealista. Per informazioni e prenotazioni: IAT Vicenza, tel. 0444 320854, mail iat@comune.vicenza.it

15.00 – 16.00

PREMIAZIONE VIOFF E “DALÌ INCONTRA PALLADIO” - PALAZZO TRISSINO

Premiazione VIOFF ad un Vicentino illustre e ai ragazzi del Contest tra gli Istituti Superiori

17.00 – 20.00

MISS VIOFF - UNIVERSITÀ DI VICENZA

Elezione MISS VIOFF 2020 e festa di conclusione

18.00 – 20.00

GOLDEN TALENTS - CENTRO STORICO

Talenti d’Oro in esibizione negli esercizi commerciali del centro storico

20.00 – 21.00

VIOLINI STRAORDINARI - CHIESA DI SANTO STEFANO

Concerto esclusivo a cura di EnjoyWithArts, con la presenza speciale di Fondazione Baschirotto