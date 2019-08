VIOFF Vicenzaoro Fuori Fiera: tantissimi eventi ispirati a Dalì

Dal 6 all’8 settembre Vicenza si trasforma in una galleria d’arte a cielo aperto con il nuovo appuntamento ViOff che quest’anno avrà per protagonista Salvador Dalì. Le monumentali sculture del genio spagnolo allestiranno gli spazi fuori dal quartiere fieristico fino al centro.

Le piazze di Vicenza si animeranno con mostre imperdibili, concerti ed esibizioni per celebrare l’arte in tutte le sue forme.

Protagonista principale del Golden Arts sarà il celebre artista surrealista Salvador Dalì che, per la complessità della sua figura, difficilmente inquadrabile in un’unica categoria artistica, ben incarna la quintessenza di questa edizione: pittore, scultore, scrittore, fotografo, cineasta, designer e sceneggiatore, Dalì è stato l’esempio vivente di come la creatività non abbia confini e la sua attività artistica diventa così la musa ispiratrice di Golden Arts.

Di non trascurabile importanza il fil rouge che lega l’artista spagnolo all’architetto vicentino per antonomasia, Andrea Palladio, definito da Dalì stesso «el archetipo de lo Daliniano»: nella sua autobiografia il grande artista definisce Andrea Palladio «uno dei più perfetti realizzatori di compiutezze umane» e descrive il Teatro Olimpico di Vicenza come uno dei tre vertici dell'umano estetismo.

Le vetrine dei negozi e degli esercizi commerciali del centro saranno impreziosite da allestimenti finemente declinati sul tema dell’oro e delle arti. Notevoli suggestioni regalerà il progetto “Le vetrine vestono Lirica e Oro”-

E, a proposito di una Vicenza tutta da scoprire, saranno organizzate percorsi guidati che faranno vedere la città da una prospettiva underground, con il supporto del Museo Diocesano e dei Musei Civici.

Un’attenzione particolare meriterà contra' del Monte, dove avrà sede la mostra “Design del Gioiello” con l’esposizione di bozzetti, studi grafici, design e ricerche a livello progettuale di gioiellieri, orafi, scuole di arti e mestieri, formatori delle Associazioni di Categoria del comparto orafo; anche la Loggia del Capitaniato ospiterà le installazioni di artisti della manifattura dell’associazione CNA Vicenza.

Opere di talentuosi artisti emergenti decoreranno le vetrine di Corso Palladio, nel cuore del centro storico, mentre a intrattenere il pubblico in piazza Garibaldi e in piazza San Lorenzo saranno le coinvolgenti e numerose performance artistiche dal sapore innovativo e originale: il tutto reso possibile dal prezioso contributo dell’Associazione Culturale Teatro della Cenere.

Note dorate saranno eseguite durante la settima edizione del festival Vicenza in Lirica, che si terrà al teatro Olimpico e alle Gallerie d’Italia Palazzo Leoni Montanari dal 31 agosto al 15 settembre e che per l’edizione 2019 ha instaurato un rapporto di collaborazione con Italian Exhibition Group. Elemento caratterizzante del festival sarà proprio l’oro, soprattutto per quanto riguarda la produzione operistica “La Diavolessa” di Baldassare Galuppi su libretto di Carlo Goldoni, in esecuzione il 5 e l’8 settembre all’Olimpico.

Piazza dei Signori sarà la location esclusiva ad ospitare, sabato 7 settembre, l’attesissimo spettacolo dei Primi ballerini e solisti del Teatro La Scala di Milano, che interpreteranno una coreografia dedicata alle Golden Arts, e a cui farà seguito il Gala di danza classica e neoclassica con estratti dal repertorio di Rudolf Nureyev.

Anche il Salotto dell’appartamento del celebre architetto Carlo Scarpa diventerà spazio espositivo per le eccellenze artigiane della città di Vicenza grazie al contributo del Comune e di Assoarchitetti. “Dedalo Minosse” prevede l’esposizione di pezzi dal design unico, dall’ arredo al gioiello fino all’argento, con una prima serata di degustazione enogastronomica.

Ospite di eccezione durante il Vicenza in Festival sarà il celebre cantante pop Max Gazzè, che si esibirà in un concerto in piazza dei Signori il 6 settembre.

Venerdì 6 settembre non mancherà nemmeno la letteratura: al Teatro Olimpico si terrà la cerimonia del premio letterario di fama internazionale «Neri Pozza», evento su prenotazione fino a esaurimento posti.

Un momento dedicato al cinema sarà quello di domenica 8 settembre con la proiezione inedita del docufilm integrale “Palladio”, biografia del 2019 diretta da Giacomo Gatti e prodotta da Francesco Invernizzi, che verrà presentata alla 76esima Mostra del Cinema di Venezia.

Ma largo spazio sarà dato anche ai giovani: il progetto «Ulisse - Il camper dell’orientamento», promosso da Comune di Vicenza e Fondazione Emblema, aiuterà i giovani a trovare la propria strada nel mondo del lavoro con modalità di orientamento innovative. Saranno previste delle performance degli studenti della Scuola Arte e Mestieri e dell’ITS Orafo in collaborazione con il Centro Produttività Veneto – CPV.

Anche l’associazione “Non ho l’età - Mercato Antiquariato Collezionismo & Vintage” darà il proprio contributo in piazza San Lorenzo nella giornata di domenica 8 settembre attraverso piccole esposizioni di artigianato e laboratori artistici.

Il Circolo Fotografico Vicenza, nella giornata di sabato 7 settembre, immortalerà i momenti più suggestivi dell’intera manifestazione; ad animare la serata sarà, in piazza dei Signori, il clima di festa che farà ballare la città grazie al dj-set organizzato da Cuore Matto.

Anche i palati, infine, godranno di sofisticate prelibatezze grazie ai numerosi Food Truck che, in occasione della tappa del Tour italiano “Cucine a Motore”, saranno sparsi in Piazza Duomo nella tre giorni del VIOFF Golden Arts e proporranno degustazioni gourmet e varie attività di intrattenimento.

PROGRAMMA

6 settembre 2019

16.00 – 19.00

"STAINED GLASS - LA MIA VITA SEGRETA, DI SALVADOR DALÌ"

Performances surrealiste nelle Vetrine del Centro Storico a cura del Teatro della Cenere

7 settembre 2019

10.00 - 17:00

“VICENZA SOTTERRANEA”

Visite guidate in due percorsi a scelta, per tre turni al giorno.

Percorsi archeologici: attraverso Piazza Duomo, o attraverso Palazzo Chiericati, Palazzo Trissino e Museo Naturalistico.

Info tour Duomo: museodiocesanovicenza.it– tel: 0444 226400 |

Info tour Palazzi: iat@comune.vicenza.it – tel: 0444 320854

-----------------------------------------

10.00 - 19:00

ARTIGIANATO E DESIGN

Loggia del Capitaniato

Mostra espositiva a cura di CNA Vicenza, su creazioni artigianali inedite ed innovative

------------------------------------------

10.00 - 19:00

TRASTEVERE IN ARTE

Contrà e Piazza San Pietro

Esposizioni artistiche, orafe, ed artigianali a cura delle realtà commerciali locali sul tema del “Sacro e Prezioso”.

-------------------------------------------

11.00 - 19:00

MOSTRA “ARTE PREZIOSA: LE SCULTURE GIOIELLO DI SALVADOR DALÌ”

Museo del Gioiello

Piccole statuine in oro e pietre preziose saranno protagoniste di una mostra originale.

-----------------------------------------

16.00 – 24.00

ULISSE – IL CAMPER DELL’ORIENTAMENTO

Piazza Garibaldi

Promosso dal Comune di Vicenza, Fondazione Emblema e CPV – Centro Produttività Veneto, Progetto mirato ad aiutare i giovani a trovare la propria strada nel mondo del lavoro con modalità innovative

------------------------------------

16.00 - 19:00

"STAINED GLASS - LA MIA VITA SEGRETA, DI SALVADOR DALÌ"

Performances surrealiste nelle Vetrine del Centro Storico a cura del Teatro della Cenere

--------------------------------------

17.00 - 22.00

“SCUOLA D’ARTE E MESTIERI E CPV”

Con il contributo di Apindustria, progettualità, lavorazione ed esposizione di pezzi unici di oreficeria artigianale

----------------------------------

17:00 - 19:00

"ANTICHE BOTTEGHE" E PORTONI SEGRETI

Centro Storico

Un itinerario attraverso le botteghe dell’artigianato artistico del centro storico e alcuni dei suoi angoli verdi nascosti: “Da Porta S. Croce a Corso Fogazzaro: il salotto dell’artigianato nel tempo"

---------------------------------------

18.00 - 24:00

TOUR ITALIANO “CUCINE A MOTORE”

Food Truck Gourmet in Piazza Duomo

-------------------------------------

21.00 – 22.00

SPETTACOLO “GOLDEN ARTS”

La Scala di Milano in Piazza dei Signori

Esibizione dei Primi ballerini e solisti del Teatro La Scala di Milano di coreografie dedicate alle Golden Arts.

-----------------------------------

22:00 - 01.00

CUORE MATTO GOLD

Dj-set in Piazza dei Signori

8 settembre 2019

10:00 - 19:00

ARTIGIANATO E DESIGN

Loggia del Capitaniato

Esposizioni di artisti della manifattura a cura di CNA Vicenza.

---------------------------------

10:00 - 17:00

VICENZA SOTTERRANEA

Visite guidate in due percorsi a scelta, per tre turni al giorno.

Percorsi archeologici: attraverso Piazza Duomo, o attraverso Palazzo Chiericati, Palazzo Trissino e Museo Naturalistico.

Info tour Duomo: museodiocesanovicenza.it – tel: 0444 226400

Info tour Palazzi: museodiocesanovicenza.it– tel: 0444 320854

------------------------------------

10:00 - 19:00

TRASTEVERE IN ARTE

Contrà e Piazza San Pietro

Esposizioni artistiche, orafe, ed artigianali a cura delle realtà commerciali locali sul tema del “Sacro e Prezioso”.

------------------------------------------------

10:00 - 19:00

“NON HO L’ETÀ” GOLD EDITION

Tra Corso Fogazzaro e Piazza San Lorenzo

Mercato dell’antiquariato, collezionismo e vintage con attività, esposizioni e piccoli laboratori di artigianato artistico.

------------------------------------------

11.00 - 19:00

MOSTRA “ARTE PREZIOSA: LE SCULTURE GIOIELLO DI SALVADOR DALÌ”

Museo del Gioiello

Piccole statuine in oro e pietre preziose saranno protagoniste di una mostra originale.

-----------------------------------

15.30 - 18:30

VICENZA IN ORO 1333

Spettacolo itinerante alla scoperta dell’oreficeria e dell’orologeria vicentina

-------------------------------

16.00 - 18:00

PROIEZIONE DOCUFILM PALLADIO

Palazzo Opere Sociali, Piazza Duomo

---------------------------------

17.30 – 21.00

INAUGURAZIONE ANTEPRIMA “DEDALO MINOSSE”

Biblioteca La Vigna, Spazio Scarpa, Corso Fogazzaro.

Biblioteca La Vigna, Spazio Scarpa, Corso Fogazzaro. Iniziativa del Comune di Vicenza ed Ala-Assoarchitetti. Mostra di Design con degustazione enogastronomica.

-----------------------------------------

18.00 - 20:30

CONTEST “MISS VIOFF

Corso Palladio

Tappa del concorso di bellezza nazionale “Miss Blumare 2019”

----------------------------------------

18.00 - 24:00

TOUR ITALIANO “CUCINE A MOTORE”

Food Truck Gourmet in Piazza Duomo

----------------------------------

18.00 – 20.00

PREMIO LETTERARIO «NERI POZZA»

Teatro Olimpico

Con il contributo di Confindustria Vicenza

Ingresso gratuito su prenotazione fino a esaurimento posti.

----------------------------------------

21.00 – 23.00

VICENZA IN FESTIVAL

Piazza dei Signori

Concerto di Max Gazzè