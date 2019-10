Vinissage bassano 2019 - Degustazione e mercato dei vini

Degustazione e mercato dei vini: a Cassola la quarta edizione di Vinissage Bassano.

Nello spazio eventi Cre-ta, tre giorni per scoprire vini da tutta Italia e dalla Francia con un format rinnovato.



“La vita è troppo breve per bere vini mediocri” così diceva Goethe, e perché non approfittarne e ricercare qualità ed eccellenza nell’incontro di produttori, consumatori ed operatori del settore vitivinicolo alla IV edizione di Vinissage Bassano?



L’edizione 2019 della kermesse dedicato al vino avrà luogo dal 25 al 27 ottobre nella location esclusiva della sale eventi Cre-Ta in via Ca’ Baroncello 6, a Cassola (VI), spazio polivalente a pochi passi dal centro di Bassano del Grappa.

In questa IV edizione si tenterà di superare le aspettative proponendo non solo degustazioni libere scegliendo una tipologia di vino per ogni serata (bianchi fermi venerdì 25, rossi sabato 26 e bollcicine domenica 27!), ma anche confronti con i sommeliers e le selezionatissime aziende nazionali e internazionali.

Gli espositori presenti a Vinissage Bassano saranno Siro Merotto, Crodi, Francesco Follador, Vini Manera, Sandra Follador, Emilio Vada, Cantine Olivero, Tenute dei Paladini, Cantina Bartoloni, Romolo Follador, Vini Tonello, De Fattore, Vigne Al Colle, Enotria Tellus e, dalla Francia, Domaine Du Chateau Larroque e Domaine de la Higuere.



L’intento di Vinissage non è solo quello di divulgare la cultura del vino, quello buono, quello eccellente, ma si vogliono creare anche momenti di intrattenimento e svago, proponendo un talk show in ciascuna serata curato dal dott. Gianpaolo Giacobbo e dal sommelier Roberto Pieri e spazi sia all’interno che all’esterno dove poter degustare gustosi cicchetti e assaggi da accompagnare al vino preparati da Umami.



Le porte apriranno ogni sera dalle 18.30 alle 24.00. L’accesso sarà libero e i partecipanti potranno munirsi del buono per le degustazioni all’interno. L’evento si terrà anche in caso di maltempo.

Vinissage Bassano è organizzato da Extremind Ideas & Action in collaborazione con Cre-Ta.



Per informazioni

info@vinissage.it

facebook.com/vinissage.it